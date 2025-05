Trani ospita la campagna "Dai valore al tuo cuore" il 4 giugno

Screening gratuiti per la salute cardiovascolare in piazza Quercia

Martedì 4 giugno, dalle 10:00 alle 18:00, Trani accoglierà la tappa della campagna nazionale "Dai Valore al Tuo Cuore" in Via San Giorgio-Piazza Quercia. L'iniziativa, promossa da Corman e Omron Healthcare, offre screening gratuiti per la salute cardiovascolare.Un van attrezzato, con farmacisti qualificati, sarà a disposizione dei cittadini senza necessità di prenotazione. Saranno effettuati tre esami fondamentali: misurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma (ECG) e rilevazione della fibrillazione atriale. Questi controlli mirano a individuare precocemente patologie spesso asintomatiche ma potenzialmente gravi.La campagna, che tocca 14 città italiane, è stata presentata a Milano il 14 aprile e ha già riscosso successo in altre località. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione cardiovascolare e facilitare l'accesso a controlli medici di base.L'evento rappresenta un'opportunità per i cittadini di Trani di prendersi cura della propria salute in modo semplice e gratuito.