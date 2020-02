Trani ricorda Enzo Tortora con un incontro al Polo museale

È' Il 17 giugno di trentatre anni fa, ore 4.15 del mattino, quando i carabinieri entrano in una camera dell'Hotel Plaza di Roma e portano via, arrestandolo, l'uomo che ogni venerdì è nelle case degli italiani con il famoso programma televisivo Portobello. Complici le parole di due sanguinari camorristi, "pentiti", quell'uomo viene incredibilmente accusato da alcuni magistrati di essere un camorrista e uno spacciatore. Quell'uomo, Enzo Tortora, sarà immediatamente condannato anche dai giornali, nonostante la assoluta "estraneità", non solo la semplice "innocenza", all'ambiente del quale secondo le accuse sarebbe frequentatore ed al sodalizio criminale del quale si vorrebbe membro.Eletto al Parlamento Europeo per il Partito Radicale nel 1984 si dimise l' anno seguente, rinunciando all'immunità parlamentare e affrontando le conseguenze di una ingiusta condanna. Fu assolto in appello nell'1986, si ammalò e morì due anni dopo.La sua lotta politica ebbe il suo apice nel referendum radicale del 1987 sulla responsabilità civile dei magistrati, che gli italiani votarono favorevolmente all'80%, manifestando una volontà popolare ignorata tutt'oggi dalla politica di destra, di centro e di sinistra.Uil Puglia di concerto con la segreteria nazionale dei Radicali Italiani hanno deciso di organizzare a Trani un evento per ricordare le ingiustizie che hanno caratterizzato gli ultimi anni di vita di Enzo Tortora.L'evento che si terrà presso il Polo Museale in piazza Duomo a Trani prevede la proiezione del docufilm già proiettato e molto apprezzato dal Parlamento italiano al quale seguirà un dibattito a cui parteciperanno il regista, personalità politiche regionali e nazionali ed il nostro sindaco Amedeo Bottaro. L'appuntamento è previsto per il 21 maggio alle ore 19.