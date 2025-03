Trani sempre più ecosostenibile con lo sconto Amet sul bike sharing

Come funziona l'offerta?

Trani si fa sempre più verde e sostenibile con la nuova iniziativa promossa da AMET, il trasporto pubblico locale della città. A partire da oggi, tutti coloro che acquistano un biglietto o un abbonamento per i mezzi pubblici locali potranno usufruire di uno sconto dell'86% sul bike sharing. Questa proposta è pensata per incentivare la mobilità sostenibile, ridurre il traffico e promuovere un'alternativa ecologica per gli spostamenti in città.Basterà acquistare un biglietto o un abbonamento AMET e si avrà accesso al servizio di bike sharing con un notevole sconto del 86%. Un'opportunità imperdibile per chi vuole muoversi in città in modo ecologico, risparmiando e contribuendo a un futuro più sostenibile. I vantaggi? Meno traffico: una soluzione pratica per evitare code e parcheggi difficili. Più mobilità: si potrà facilmente spostarsi da un punto all'altro della città in modo rapido e piacevole.Inoltre grazie allo sconto sull'abbonamento bike sharing, si avrà accesso a una delle modalità più economiche per esplorare Trani. Oltre ad essere una scelta economica, il bike sharing è un'opzione a basso impatto ambientale, che aiuta a migliorare la qualità dell'aria e a ridurre il rumore in città. Pedalare è anche un ottimo modo per mantenersi in forma, godere degli spazi urbani e vivere Trani in modo più sostenibile.