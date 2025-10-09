Trani - Abbandono illecito dei rifiuti. <span>Foto Credits</span>
Vita di città

Trani, telecamere contro gli incivili: "La vera rivoluzione è rispettare le regole"

Già 100 sanzioni a luglio per l'abbandono di rifiuti. L'assessora Di Lernia: "L'obiettivo non è fare cassa, ma creare cittadini responsabili"

Trani - giovedì 9 ottobre 2025 14.58
Rifiuti lanciati dalle auto in corsa o abbandonati sui marciapiedi come se fossero discariche a cielo aperto. Sono le immagini sconfortanti che documentano una diffusa mancanza di senso civico e che hanno spinto l'Amministrazione Comunale a dichiarare guerra agli incivili attraverso un sistema di controllo tanto discreto quanto efficace.

E' stata l'avv. Cecilia Di Lernia, assessora alla Polizia Locale con un post sulla propria pagina social a confermare come l'azione di contrasto al conferimento illecito dei rifiuti, stia puntuale ed attenta. Questo il tetso del post:

Parlare di scelte consapevoli ed azioni pensate può lasciare a volte sgomenti. Cosi come ci lasciano attoniti queste immagini. Consapevolmente rifiuti lanciati dalle auto o abbandonati da cittadini "a piedi" sul marciapiede quasi fosse, questo, un luogo deputato al conferimento. Solo nel mese di luglio il Comando di Polizia Locale della nostra città ha elevato e notificato circa 100 sanzioni, per conferimenti errati effettuati in auto o a piedi ... e sono in corso le verifiche e le contestuali notifiche dei verbali che attengono le violazioni accertate ad Agosto.
Intanto le 5 postazioni mobili, ciascuna con 4/5 telecamere, stanno ruotando nella nostra città ... zone diverse, strade diverse ma, purtroppo, con un un solo denominatore comune: l'assenza di senso civico, l'assenza di rispetto per il prossimo, l'assenza del senso di appartenenza ad una comunità. Ed allora l'appello è quello di rispettare le regole del vivere civile e della civile convivenza, osservare i luoghi e rispettare gli orari per i conferimenti, guardare la città ed aiutarci a tutelarla. Ripeto sempre che ... la vera rivoluzione è osservarle le regole. Queste 20 telecamere non hanno la funzione "di fare cassa per l'ente" ... ma renderci cittadini responsabili che amano la loro città.

Grazie all'introduzione di un sistema di videosorveglianza mobile all'avanguardia, il Comando di Polizia Locale sta quindi rivoluzionando il contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti. Solo nel mese di luglio, sono state elevate e notificate circa 100 sanzioni per conferimenti errati, mentre sono in corso le verifiche per le violazioni accertate ad agosto. Le cinque postazioni mobili, dotate di 20 telecamere in totale, vengono costantemente ruotate sul territorio, documentando infrazioni in zone sempre diverse. Questo strumento innovativo verifica in autonomia i reati, producendo un pacchetto video con immagini da più angolazioni, foto della targa e tutti gli elementi utili per la sanzione, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy.

"Queste telecamere non servono a 'fare cassa' per il Comune", ha sottolineato in una nota l'Assessora alla Polizia Locale, avv. Cecilia Di Lernia, "ma a renderci cittadini responsabili che amano la loro città. La vera rivoluzione è osservare le regole". L'obiettivo finale, quindi, non è solo sanzionare, ma coltivare un cambiamento culturale. Come ha concluso l'assessora Di Lernia, l'intento è stringere "un profondo patto di lealtà e cura con i cittadini. Solo attraverso la responsabilità condivisa e l'attenzione ai piccoli gesti quotidiani, Trani potrà consolidare il suo percorso verso una città più pulita, accogliente e orgogliosa del proprio ambiente".
  • Polizia Locale
  • Amiu Trani
