Trani, telecamere contro gli incivili: "La vera rivoluzione è rispettare le regole"

Rifiuti lanciati dalle auto in corsa o abbandonati sui marciapiedi come se fossero discariche a cielo aperto. Sono le immagini sconfortanti che documentano una diffusa mancanza di senso civico e che hanno spinto l'Amministrazione Comunale a dichiarare guerra agli incivili attraverso un sistema di controllo tanto discreto quanto efficace.E' stata l'avv., assessora alla Polizia Locale con un post sulla propria pagina social a confermare come l'azione di contrasto al conferimento illecito dei rifiuti, stia puntuale ed attenta. Questo il tetso del post:Grazie all'introduzione di un sistema di videosorveglianza mobile all'avanguardia, il Comando dista quindi rivoluzionando il contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti. Solo nel mese di luglio, sono state elevate e notificate circa 100 sanzioni per conferimenti errati, mentre sono in corso le verifiche per le violazioni accertate ad agosto. Le cinque postazioni mobili, dotate di 20 telecamere in totale, vengono costantemente ruotate sul territorio, documentando infrazioni in zone sempre diverse. Questo strumento innovativo verifica in autonomia i reati, producendo un pacchetto video con immagini da più angolazioni, foto della targa e tutti gli elementi utili per la sanzione, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy."Queste telecamere non servono a 'fare cassa' per il Comune", ha sottolineato in una nota l'Assessora alla Polizia Locale, avv."ma a renderci cittadini responsabili che amano la loro città. La vera rivoluzione è osservare le regole". L'obiettivo finale, quindi, non è solo sanzionare, ma coltivare un cambiamento culturale. Come ha concluso l'assessora Di Lernia, l'intento è stringere "un profondo patto di lealtà e cura con i cittadini. Solo attraverso la responsabilità condivisa e l'attenzione ai piccoli gesti quotidiani, Trani potrà consolidare il suo percorso verso una città più pulita, accogliente e orgogliosa del proprio ambiente".