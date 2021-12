Trani Tradizioni, domenica open day in piazza della Repubblica

L'Associazione Culturale Trani Tradizioni sarà presente in Piazza della Repubblica (chiosco ottocentesco) con "Natale in Piazza" sabato 18 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 21 e domenica 19 dicembre dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 21.L'associazione è una delle aderenti al TAF (Trani Autism Friendly). Come in altre occasioni, sarà ben lieta di far partecipe i ragazzi con spettro autistico e che costantemente dimostrano interesse e partecipazione alle attività di Trani Tradizioni.La presenza in piazza di Trani Tradizioni sarà utile per far conoscere tutti i gruppi e le attività dell'associazione e per raccogliere iscrizioni per la partecipazione a La Settimana Medioevale 2022.Visto il periodo natalizio, ad animare le giornate ci saranno gli elfi, Babbo Natale, gli Schiaccianoci e i giocolieri luminosi che faranno divertire grandi e piccini.Raccomandiamo per chi sarà presente di mantenere la distanza interpersonale e di indossare la mascherina.