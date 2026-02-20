Incidente mortale in via Barletta
Incidente mortale in via Barletta
Cronaca Aggiornamenti in Diretta

Trani, tragico incidente su via Barletta: perdono la vita due ragazzi

Coinvolta un’unica vettura: i ragazzi coinvolti sono gravi trasportati in ospedale

Trani - venerdì 20 febbraio 2026 8.01
Tragico incidente stradale nella notte a Trani, su via Barletta, all'altezza di Contrada Curatoio, lungo la strada provinciale.

Secondo le prime informazioni, sarebbe coinvolta un'unica autovettura. A bordo tre giovani. Il bilancio è drammatico: un ragazzo ha perso la vita, il suo corpo è stato ritrovato a distanza dall'auto incidentata. Gli altri due sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati rispettivamente negli ospedali di Andria e Barletta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

La strada è stata temporaneamente interessata dalle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Seguiranno aggiornamenti.
