Trani, tragico incidente su via Barletta: perdono la vita due ragazzi

Tragico incidente stradale nella notte a Trani, su via Barletta, all'altezza di Contrada Curatoio, lungo la strada provinciale.Secondo le prime informazioni, sarebbe coinvolta un'unica autovettura. A bordo tre giovani. Il bilancio è drammatico: un ragazzo ha perso la vita, il suo corpo è stato ritrovato a distanza dall'auto incidentata. Gli altri due sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati rispettivamente negli ospedali di Andria e Barletta.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.La strada è stata temporaneamente interessata dalle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.Seguiranno aggiornamenti.