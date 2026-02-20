Cronaca Aggiornamenti in Diretta
Trani, tragico incidente su via Barletta: perdono la vita due ragazzi
Coinvolta un’unica vettura: i ragazzi coinvolti sono gravi trasportati in ospedale
Trani - venerdì 20 febbraio 2026 8.01
Tragico incidente stradale nella notte a Trani, su via Barletta, all'altezza di Contrada Curatoio, lungo la strada provinciale.
Secondo le prime informazioni, sarebbe coinvolta un'unica autovettura. A bordo tre giovani. Il bilancio è drammatico: un ragazzo ha perso la vita, il suo corpo è stato ritrovato a distanza dall'auto incidentata. Gli altri due sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati rispettivamente negli ospedali di Andria e Barletta.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
La strada è stata temporaneamente interessata dalle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.
Seguiranno aggiornamenti.
Secondo le prime informazioni, sarebbe coinvolta un'unica autovettura. A bordo tre giovani. Il bilancio è drammatico: un ragazzo ha perso la vita, il suo corpo è stato ritrovato a distanza dall'auto incidentata. Gli altri due sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati rispettivamente negli ospedali di Andria e Barletta.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
La strada è stata temporaneamente interessata dalle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.
Seguiranno aggiornamenti.