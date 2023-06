TraniInOnda, proseguono gli appuntamenti con la Festa di Rai Radio 3

Il programma:

Entra nel vivo la festa di Rai Radio3. Prosegue "TraniInOnda", Festa di Rai Radio 3 fra piazza Duomo e castello Svevo. Ieri la prima serata con l'omaggio a Franco Battiato dei Radiodervish in piazza Duomo. Oggi tanti appuntamenti all'interno del Castello Svevo di Trani.Ore 9 - CASTELLO SVEVO - Sala Federico IILezioni di musicaSonate per violino e pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart in fa maggiore k.376 e in sol maggiore k.37Giovanni Bietti pianoforteAlberto Bologni violinoConduce Giovanni BiettiOre 10.30 - CASTELLO SVEVO - Sala ManfrediTutta la città ne parla e Zazàcon Michele Emiliano, Dubravka Šuica, Gian Carlo Blangiardo, Angela Bergantino, Luca Bianchi, Onofrio Romano, Mario Perrotta, Oscar Iarussi, Rosanna Gaetacon la musica di Redi Hasa (violoncello) e Rocco Nigro (fisarmonica)Conducono Pietro Del Soldà e Piero SorrentinoOre 12 - CASTELLO SVEVO - Sala Federico IIBeatrice RanaIl suono del paesaggio salentinoBeatrice Rana e Massimo Spada (pianoforte)Gian Marco Ciampa (chitarra)Erica Piccotti (violoncello)Conduce Giovanni BiettiOre 15 - CASTELLO SVEVO - Sala ManfrediFahrenheit. I libri e le ideeDe rerum natura con il poeta Milo De Angelis e l'attrice Viviana Nicodemocon la musica di Redi Hasa (violoncello) e Rocco Nigro (fisarmonica)Conduce Susanna TartaroOre 16 - CASTELLO SVEVO - Sala Federico IIVoci in Barcacciacon il vincitore dell'edizione 2023Sabrina Trojse (pianoforte)Conduce Enrico StinchelliOre 16.45 - CASTELLO SVEVO - Sala Federico IIUn Mediterraneo vasto come il mondocon Alessandro VanoliOre 17.45 - CASTELLO SVEVO - Sala Federico IILa cipolla è un'altra cosaOre 19 - CASTELLO SVEVO - Sala Federico IICome si diventa lettoricon Nicola LagioiaOre 21.30 - PIAZZA DUOMOConcerto con Danilo Rossi & The New Gipsy ProjectTutti gli incontri e i concerti sono aperti al pubblico e gratuiti fino ad esaurimento posti, senza prenotazione Trani InOnda è promossa dalla Rai in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione attraverso fondi PO Puglia FESR-FSE 2014-2020. L'evento è organizzato in collaborazione con Direzione Regionale Musei Puglia e con il patrocinio della Città di Trani.