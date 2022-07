Trasportato in ospedale per sottoporsi ad intervento il clochard di piazza della Repubblica

Svolta nella vicenda del clochard che dorme nella galleria in condizioni di assoluta precarietà e con una gravissima infezione al piede potenzialmente letale: l'uomo che fino a ieri rifiutava le cure mediche oggi ha deciso di farsi curare ed è stato trasportato in ospedale per sottoporsi ad intervento. A darne notizia è stato lo stesso sindaco Amedeo Bottaro: «Marino, spirito libero oltre ogni immaginazione, era affetto da una gravissima forma di infezione al piede, riconosciuta dagli operatori sanitari come potenzialmente letale. Nonostante numerosi e quotidiani tentativi, aveva sempre rifiutato il ricovero. Fino ad oggi. Marino ha deciso di curarsi ed è stato trasportato in ospedale per sottoporsi ad intervento. Ringrazio in modo particolare Luca Tundo ed Andrea Fasciano, decisivi nell'opera di convincimento. Buona vita a Marino e grazie a chi, ogni giorno, spesso in silenzio, si prodiga per il prossimo».