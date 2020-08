Trasporti gratis per gli studenti con ISEE inferiore a 35 mila euro

«In Puglia, dobbiamo fare come in Campania - scrive il candidato al consiglio regionale Marco Silvestri - In Campania, il trasporto pubblico è garantito a titolo gratuito per gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni e residenti in Campania, e infatti anche quest'anno è partita la campagna abbonamenti che ormai certifica un significativo alleggerimento dei costi connessi al diritto allo studio dei giovani campani.La misura è cofinanziata dalla Regione Campania e Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo POR FSE.L'abbonamento si chiama Unico Campania: ai ragazzi, viene data una smart card personalizzata che possono utilizzare per i propri spostamenti.È possibile ottenere l'abbonamento Unico Campania se si è in possesso dei seguenti requisiti:1) età compresa tra 11 e 26 anni compiuti;2) iscritti per l'anno 2020/2021 a: scuole, pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori); università; master universitari o corsi di specializzazione universitaria post laurea;3) ISEE ordinario in corso di validità non superiore a € 35 mila euro.Insomma, una buona pratica che dovremmo rubare il prima possibile per costruire belle speranze partendo dalle esigenze dei più giovani».