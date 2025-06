Trasporto pubblico, arrivano due nuovi treni regionali sulla linea Adriatica

"Due ottime notizie per il trasporto pubblico locale in Puglia per cittadini, studenti e turisti. Anche la provincia Bat ne beneficerà". A dirlo è l'assessore regionale ai trasporti, Debora Ciliento, che fa il punto della situazione.Il Regionale di Trenitalia introduce una novità per l'estate: anche a cavallo di Ferragosto, dal 4 al 17 agosto, l'offerta sarà a pieno regime con oltre 230 treni al giorno. Dal 15 giugno, quando prenderà avvio l'orario estivo, verranno introdotte due nuove coppie di treni regionali sulla linea Adriatica il sabato e nei festivi: Bari Centrale (p. 11:30) – Lecce (a. 13:23); Lecce (p. 21:54) – Bari Centrale (a. 23:48); Foggia (p. 9:12) – Bari Centrale (a. 10:43); Bari Centrale (p. 23:52) – Foggia (a. 1:37). Incrementata anche l'offerta dei servizi bus nei festivi sulla linea Barletta–Spinazzola.Ottime notizie, dunque, anche per la provincia di Barletta-Andria-Trani: il treno Regionale 4384 farà le seguenti fermate: Bari C.le (23:52) - Bari Zona Industriale (23:59) - Bari Palese Macchie (00:04) - Bari S. Spirito (00:07) - Giovinazzo (00:15) - Molfetta (00:24) - Bisceglie (00:32) - Trani (00:39) - Barletta (00:49) - Trinitapoli (1:00) - Cerignola (1:10) - Ortanova (1:18) - Incoronata (1:24) - Foggia (1:37). Da Foggia, invece, partirà alle 9:12 del mattino, si fermerà anche a Trani alle 10:02 e arriverà a Bari Centrale alle 10:43."Questa estate la Puglia potrà muoversi in treno e in bus – dice l'assessore Debora Ciliento –. Certo ci saranno ancora disagi per via dei numerosi cantieri ferroviari, ma stiamo facendo in modo che non ci siano troppe e sgradite ripercussioni per l'utenza, che invito a consultare sempre i canali ufficiali delle società ferroviarie per essere aggiornati su orari, variazioni e servizi sostitutivi. Stiamo lavorando per dare la possibilità a tutti di raggiungere le mete più significative dell'estate pugliese, anche solo per trascorrere una serata diversa, con un mezzo pulito, sicuro ed economico come il treno, riducendo lo stress e i pericoli dell'auto privata."Le novità non finiscono qui. Infatti, la Giunta regionale ha stanziato 11.096.024,00 euro per agevolare gli studenti pendolari sull'acquisto di abbonamento mensile per il trasporto pubblico di competenza della Regione Puglia e della Citta Metropolitana e Province pugliesi. Un provvedimento richiesto dai comitati studenteschi, dal comitato dei pendolari, dai giovani democratici e da tanti studenti delle scuole secondarie di secondo grado.Gli studenti possono beneficiare di uno sconto pari al 50% dell'abbonamento mensile con numero di corse non inferiore a 52, con fruizione da ottobre 2025 a maggio 2026.I destinatari sono:•⁠ ⁠Studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado pugliesi a.s. 2025/2026:•⁠ ⁠ Studenti pendolari delle università pugliesi a.a. 2025/2026.Residenti in Puglia e appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente(ISEE) sia pari o inferiore a € 12.000,00, elevando tale limite a € 15.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli."Ringrazio gli uffici del dipartimento trasporti e pubblica istruzione, tutti i gestori del servizio TPL pugliese - commenta Ciliento - per aver trovato un punto d'incontro che ha portato all'approvazione del provvedimento in via sperimentale per il prossimo anno scolastico e accademico, un'agevolazione tariffaria totalmente finanziata dal nostro bilancio autonomo, che andrà ad impattare prevedibilmente su una platea di circa 35.000 studenti".