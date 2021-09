Trattamento di fine mandato: per Morollo e Zitoli si chiude "con un lieto fine una triste pagina del Consiglio regionale"

"Chiudiamo con un lieto fine la triste pagina che il Consiglio regionale pugliese ha scritto in questi ultimi mesi sul trattamento di fine mandato, anche con valore retroattivo.Dopo una prima unanimità di intenti e voti in consiglio regionale che ha giustamente sollevato la pubblica indignazione di alcuni amministratori, parti politiche e soprattutto società civile, vi è stato sino all'ultimo anche un goffo tentativo per salvarlo in parte.Tuttavia il trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali è stato poche ore fa abrogato e vogliamo augurarci che il Presidente Emiliano abbia saputo cogliere nelle numerosissime proteste l'unico vero messaggio indirizzato alla classe politica tutta: i fondi pubblici sono e devono essere destinati per i bisogni pubblici, soprattutto in tempi di crisi come questi, in cui le disuguaglianze sociali ed economiche sono state acuite e sono emerse in tutta la loro scottante verità.Nessuno negherebbe il valore della retribuzione per chi svolge un incarico istituzionale: esso nasce con il preciso intento di consentire a chiunque di fare politica attiva. Ma sono gli eccessi che fanno male, soprattutto se questi sottraggono diritti fondamentali a chi in questi tempi sta rimanendo indietro."Luca Morollo, Segretario Sinistra Italiana Trani e Consigliere Comunale;Francesca Zitoli, Assessora alle Culture del Comune di Trani.