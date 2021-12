Tre tranesi nel Consiglio provinciale: le reazioni della politica locale

Esulta il centrodestra tranese per il risultato delle elezioni provinciali: in particolare dalle fila di Fratelli d'Italia, dove il consigliere Andrea Ferri e il commissario Raimondo Lima plaudono a una azione comune che ha portato un risultato importante.«Il nostro consigliere comunale Emanuele Cozzoli - scrive- è il più suffragato nella lista provinciale del centro destra e risulta eletto consigliere provinciale. Un segnale forte che riporta, dopo anni, Trani epicentrica in un progetto di centro destra provinciale rispetto ad altri comuni. Inizia a ripagare il lavoro fatto in questo primo anno con umiltà, maturità, serietà e concretezza. Un lavoro che ci viene riconosciuto dal Partito anche a livello provinciale che si concretizza con un fattivo contributo elettorale. Dopo anni è Trani che riceve i voti dagli altri comuni dopo averli sempre ceduti e questo grazie anche a una rinnovata classe dirigente che tra mille difficoltà sta crescendo e si sta affermando. Il primo tassello è messo e continuiamo a lavorare su questa strada senza perdere di vista il nostro obiettivo, incuranti delle chiacchiere pretestuose. Grazie anche al nostro commissario cittadino Raimondo Lima e al nostro commissario provinciale Francesco Ventola per il lavoro quotidiano che svolgono sul territorio. Buon lavoro Emanuele e buon lavoro agli altri tranesi eletti».«Auguri e buon lavoro agli eletti in provincia di Fratelli d'Italia, in particolare al nostro Emanuele Cozzoli!», è il commento di Raimondo. «Quando i Tranesi remano tutti nella stessa direzione, i risultati arrivano».