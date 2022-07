Turismo, per Trani un inizio estate da regina

Dopo due anni di restrizioni e paure, Trani sta vivendo un'estate da regina. Con il concerto di Paolo Nutini in piazza Duomo (evento ricompreso nel cartellone regionale del Locus Festival) va in archivio un mese che ha fatto registrare numeri interessantissimi per l'intero comparto turistico, sia per ciò che riguarda le presenze nelle strutture ricettive che per il settore della ristorazione.Il turismo all'ombra della cattedrale parla molte lingue e registra anche una variegata composizione di viaggiatori. Non più solo famiglie ma anche molti giovani, complice una reputazione online di Trani che sta crescendo negli ultimi mesi restituendo interessanti risultati come testimoniano le sempre più costanti presenze in città di vip, travel blogger e seguitissimi content creators che stanno raccontando Trani sui social con emozione e coinvolgimento attraverso foto e storie."Stiamo percependo – spiega il sindaco, Amedeo Bottaro – un generale interesse nei confronti della città che premia l'impegno di lungo periodo dell'Amministrazione e dei privati che hanno inteso investire sul territorio. Tutto questo rappresenta uno stimolo per continuare a migliorare in termini di servizi e attrattività".Mare, divertimento, buon cibo e tanti eventi, piccoli e grandi, in grado di richiamare pubblico di tutte le età. Il cartellone di appuntamenti, costruito meticolosamente ed a costi decisamente contenuti, continua ad offrire e combinare spettacoli che rispettano i diversi gusti del pubblico: da Radionorba Battiti Live (martedì prossimo la messa in onda su Italia 1 della finalissima registrata in piazza Quercia) al Festival del Tango (che ha registrato presenze da tutti e 5 i continenti), dal festival dell'Arte pirotecnica al festival Il Giullare. Ultimo della serie, il concerto in piazza Duomo di Paolo Nutini, nell'ambito del Locus Festival (tutto esaurito da settimane) e che, dal report fornito dagli organizzatori, ha richiamato spettatori da ben 12 Paesi esteri (folte rappresentanze da Olanda, Regno Unito e Svizzera). "Un evento di respiro internazionale – dichiara l'assessore Francesca Zitoli – che ha confermato l'immagine di una città dinamica, affascinante e sempre piena di vita, pronta ad internazionalizzare la propria offerta culturale essendo diventata anche credibile agli occhi dei professionisti del settore che decidono di avere la nostra città alleata strategica".