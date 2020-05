Tutela degli animali, il Consiglio approva il nuovo regolamento cittadino

Favorire la corretta convivenza tra l'uomo e gli animali. È con questo obiettivo che l'Amministrazione comunale ha approvato in Consiglio il regolamento per la tutela degli animali. Lo scopo è quello di promuovere e diffondere un sistema educativo nell'ambito della gestione degli animali di affezione e non, che consenta all'intera popolazione il rispetto delle regole di civile convivenza ed il rispetto del patrimonio pubblico. Di conseguenza, è stato stabilito un quadro normativo che disciplina le regole di comportamento per la detenzione ed il trattamento degli animali, anche per favorire un equilibrato rapporto con gli stessi.Con l'ausilio del Comando di Polizia municipale e del nucleo locale di guardie zoofile, il Comune ha avuto la possibilità di relazionarsi con le varie realtà associative del territorio in modo da elaborare nel modo più corretto possibile il regolamento. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a favorire l'affidamento e promuovere politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione, nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo, anche attraverso la sterilizzazione degli animali.Il regolamento comprende una serie di articoli riguardanti gli obblighi dei detentori di animali, i divieti, l'abbondono, l'avvelenamento, l'obbligo di soccorso, il divieto di accattonaggio, il divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio, lo smarrimento, il rinvenimento, l'affido, la per therapy e molto altro ancora. Il Comune, per il tramite della Polizia locale, di altre forze dell'ordine e delle guardie zoofile, controllerà il rispetto dei diritti degli animali.