Un anno di Caffè Corsaro: il 20 luglio una festa con musica con musica,cibo, vino e birra locale

Sarà il musicista Antonio da Costa l'ospite d'onore per la festa di compleanno del caffè Corsaro.Mercoledì 20 luglio a partire dalle 20:30, infatti, il Caffè aperto nel cortile della sede dell' ex Ospedaletto pediatrico festeggia il suo primo anno di attività: un anno intenso, bello e ricco di soddisfazioni.Durante questi mesi il bar ha dato la possibilità a tanti ragazzi di scoprire e coltivare una nuova passione, ed è proprio grazie ai progetti realizzati e in via di realizzazione che molti ragazzi hanno imparato una nuova professione."È stato gratificante vederli pian piano imparare e capire che per loro quella del Caffè Corsaro è diventata casa. Ognuno di loro ha una peculiarità: c'è chi ama stare a contatto col cliente, chi preferisce il lavoro dietro il bancone e chi quello di servire al tavolo. Tutti hanno imparato qualcosa di nuovo, ma sono stati loro ad insegnare a me molto di più" , ha dichiarato il tutor Gianluca Ricco.Profonda gratitudine è espressa da tutto lo staff nei confronti dell'ASL Bat, delle coperative sociali "Questa Città" e "Campo dei miracoli", di Legambiente , del Comune di Trani e di tutte le associazioni che hanno supportato durante questo primo anno il Caffè Corsaro, per la grande opportunità offerta a chi ha sognato questo progetto.Insieme alla musica con Antonio Da Costa,a rendere lieta la serata saranno musica, cibo vino e birre locali.