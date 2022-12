"Un annuncio da vivere": per tre giorni a Trani il primo presepe multimediale

Mancano poche ore all'inaugurazione del primo presepe multimediale tranese.Dal 25 al 27 Dicembre, dalle ore 17 alle ore 20, l'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie ospiterà presso lo storico palazzo Broquier in via Beltrani a Trani una nuova e innovativa versione della nascita di Gesù.L'apertura al pubblico del 25 Dicembre alle ore 17 sarà inaugurata dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo. L'ingresso è gratuito e sarà scaglionato a gruppi di 15 persone per volta.L'associazione di promozione sociale Annunciate dai tetti, in collaborazione con Fondazione Seca, Xiao Yan e Ti Addobbo e grazie al contributo di quanti hanno partecipato al crowdfunding "Un annuncio da vivere", ha ideato e realizzato questo progetto natalizio di cui fruiranno non soltanto i cittadini tranesi, ma tutti coloro che vorranno rivivere la bellezza del racconto del Natale attraverso i digital media."Vivere in un'epoca tecnologica significa sperimentare nuovi modi di raccontare qualcosa di tradizionale in cui ritrovare la propria identità culturale e di fede", afferma don Domenico Bruno, fondatore e presidente di Annunciate dai tetti. Attraverso un gioco di luci e proiezioni, i personaggi della sacra famiglia di Nazareth saranno illuminati e ciascuno di essi narrerà la propria storia, attraverso un coinvolgente e appassionato racconto.Gli spettatori, a luci soffuse, calati in un'atmosfera di stelle e musiche composte ad hoc, vivranno la nascita del Bambinello attraverso un coinvolgimento multimediale della durata di circa 10 minuti."I media sono luoghi che possono essere vissuti con valori veri e autentici, dove tradizione e novità si incontrano per generare qualcosa di bello" continua il Presidente concludendo con l'auspicio che "questo esperimento diventi stimolo per molti giovani che, come ripetiamo sempre nei nostri corsi formativi, vogliano investire nella tecnologia non solo come passatempo, ma come strumento per raccontare e raccontarsi".