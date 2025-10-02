Scuola e Lavoro
Un'avventura indimenticabile: gli alunni del comprensivo R.B.P.D alla Lega Navale di Trani
L'istruttore di vela Gianmauro Baldini, il marinaio Lomiscio team e i volontari hanno dedicato tempo ai bambini,
Trani - giovedì 2 ottobre 2025 14.55
Le classi 2^ B e 2^ C della scuola primaria dell'I.C. Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio concludono il progetto accoglienza "Siamo pronti per salpare in 2°" con una formativa visita in banchina, riscoprendo la grande storia marittima della città.
Le aule si sono trasformate in ponti di comando per le classi 2^B e 2^C della scuola primaria, appartenenti all'I.C. Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio. Il loro progetto di accoglienza, intitolato "Siamo pronti per salpare in 2°", interamente incentrato sul tema del mare, ha toccato il suo culmine con una giornata ricca di scoperte presso la Lega Navale di Trani.
L'iniziativa, promossa per stimolare l'apprendimento interdisciplinare, la creatività e la collaborazione, ha visto i giovani studenti protagonisti di attività in classe come letture, drammatizzazioni e l'allestimento di un'aula a tema marino. La visita di ieri mattina ha rappresentato il completamento pratico ed emozionale del percorso didattico, un modo concreto per far toccare con mano ai bambini la vocazione storica e identitaria di Trani.
Accompagnati dalle loro insegnanti e da alcuni genitori, gli alunni sono stati accolti dal personale della Lega Navale. L'istruttore di vela Gianmauro Baldini ha tenuto una lezione coinvolgente, introducendo i bambini ai principi fondamentali della navigazione a vela attraverso simulazioni e l'osservazione di piccole imbarcazioni.
La scoperta è continuata con il marinaio Emilio Lomuscio, che ha guidato la scolaresca all'interno della sede, svelando tesori come i trofei delle regate vinte, i modellini di barche a vela e una ricca collezione di dipinti a tema marino. Per una città che vanta gli Statuti Marittimi tra i codici nautici più antichi del Mediterraneo, l'educazione alla cultura del mare non è un optional, ma un pilastro per la formazione del cittadino. In questo senso, l'esperienza diretta come quella offerta dalla Lega Navale si rivela fondamentale per cementare il legame tra storia, identità e futuro dei giovani tranesi.
Dopo la meritata merenda, l'emozione è salita a bordo: sul pontile, i bambini hanno potuto visitare alcune imbarcazioni, imparando direttamente le modalità di costruzione e il loro funzionamento.
La giornata alla Lega Navale ha pienamente centrato gli obiettivi del progetto: avvicinare i bambini al mondo del mare in modo ludico e interattivo, promuovere la conoscenza dell'ambiente marino e la sua tutela, e stimolare l'interesse per la nautica e il lavoro di squadra. Per i piccoli alunni, è stata un'esperienza indimenticabile e formativa che ha rafforzato il legame con il territorio e con l'elemento che da sempre caratterizza la città: il mare.
Il successo dell'iniziativa è il risultato di una sinergia tra scuola e associazioni locali. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al dirigente scolastico Giovanni Cassanelli per il supporto alle attività formative innovative e al Presidente della Lega Navale, dott. Luigi Ventura, e al consigliere comunale Pasquale De Toma per la preziosa collaborazione. Un plauso speciale va al team e ai volontari della Lega Navale, che con passione hanno dedicato il loro tempo ai bambini, e ai genitori, sempre pronti ad accogliere le iniziative extrascolastiche.
