Un'avventura indimenticabile: gli alunni del comprensivo R.B.P.D alla Lega Navale di Trani

Le classi 2^ B e 2^ C della scuola primaria dell'I.C. Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio concludono il progetto accoglienza "Siamo pronti per salpare in 2°" con una formativa visita in banchina, riscoprendo la grande storia marittima della città.Le aule si sono trasformate in ponti di comando per le classi 2^B e 2^C della scuola primaria, appartenenti all'I.C. Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio. Il loro progetto di accoglienza, intitolato "Siamo pronti per salpare in 2°", interamente incentrato sul tema del mare, ha toccato il suo culmine con una giornata ricca di scoperte presso la Lega Navale di Trani.L'iniziativa, promossa per stimolare l'apprendimento interdisciplinare, la creatività e la collaborazione, ha visto i giovani studenti protagonisti di attività in classe come letture, drammatizzazioni e l'allestimento di un'aula a tema marino. La visita di ieri mattina ha rappresentato il completamento pratico ed emozionale del percorso didattico, un modo concreto per far toccare con mano ai bambini la vocazione storica e identitaria di Trani.Accompagnati dalle loro insegnanti e da alcuni genitori, gli alunni sono stati accolti dal personale della Lega Navale. L'istruttore di vela Gianmauro Baldini ha tenuto una lezione coinvolgente, introducendo i bambini ai principi fondamentali della navigazione a vela attraverso simulazioni e l'osservazione di piccole imbarcazioni.La scoperta è continuata con il marinaio Emilio Lomuscio, che ha guidato la scolaresca all'interno della sede, svelando tesori come i trofei delle regate vinte, i modellini di barche a vela e una ricca collezione di dipinti a tema marino. Per una città che vanta gli Statuti Marittimi tra i codici nautici più antichi del Mediterraneo, l'educazione alla cultura del mare non è un optional, ma un pilastro per la formazione del cittadino. In questo senso, l'esperienza diretta come quella offerta dalla Lega Navale si rivela fondamentale per cementare il legame tra storia, identità e futuro dei giovani tranesi.Dopo la meritata merenda, l'emozione è salita a bordo: sul pontile, i bambini hanno potuto visitare alcune imbarcazioni, imparando direttamente le modalità di costruzione e il loro funzionamento.La giornata alla Lega Navale ha pienamente centrato gli obiettivi del progetto: avvicinare i bambini al mondo del mare in modo ludico e interattivo, promuovere la conoscenza dell'ambiente marino e la sua tutela, e stimolare l'interesse per la nautica e il lavoro di squadra. Per i piccoli alunni, è stata un'esperienza indimenticabile e formativa che ha rafforzato il legame con il territorio e con l'elemento che da sempre caratterizza la città: il mare.Il successo dell'iniziativa è il risultato di una sinergia tra scuola e associazioni locali. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al dirigente scolastico Giovanni Cassanelli per il supporto alle attività formative innovative e al Presidente della Lega Navale, dott. Luigi Ventura, e al consigliere comunale Pasquale De Toma per la preziosa collaborazione. Un plauso speciale va al team e ai volontari della Lega Navale, che con passione hanno dedicato il loro tempo ai bambini, e ai genitori, sempre pronti ad accogliere le iniziative extrascolastiche.