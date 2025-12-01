Eventi e cultura
Un Canto di Natale: "Le Vie del Natale" a Trani si accendono con il capolavoro di Dickens
A Palazzo delle Arti Beltrani dal 5 al 7 dicembre va in scena lo spettacolo teatrale per famiglie
Trani - lunedì 1 dicembre 2025 10.03
A Palazzo delle Arti Beltrani a Trani prende il via il cartellone di eventi "Le Vie del Natale", a cura di Delle Arti Odv Ets, con il patrocinio gratuito della "Rete Musei di Puglia" e del sostegno della Città di Trani, con un grande classico: "Un Canto di Natale" (A Christmas Carol) di Charles Dickens, in scena dal 5 al 7 dicembre, con l'adattamento teatrale, la regia e le musiche originali di Luca Mauceri.
Lo spettacolo, pensato per le famiglie, è un monologo intenso e coinvolgente in cui l'attore, regista, compositore e formatore, dà voce, corpo e anima a tutti i personaggi della celebre storia. L'allestimento si avvale di un suggestivo supporto multimediale: l'unico attore in scena è accompagnato da video immagini animate e luci (a cura di Francesco Valle e Giacomo de Angelis), oltre che da musiche originali che aiutano lo spettatore a immergersi nei vari ambienti e a viaggiare insieme per un'ora alla scoperta dei ricordi, dei sogni, delle speranze. Luca Mauceri entra ed esce dalle proiezioni, trasformandosi in vecchio, bambino, donna, fantasma.
La trama ruota attorno alla figura di Ebeneezer Scrooge, un uomo avaro e arido, dedito unicamente al lavoro e al guadagno. La notte di Natale, Scrooge riceve la visita del fantasma del suo defunto amico Marley, che lo esorta a riflettere sul suo comportamento e gli offre la possibilità di redenzione. Il viaggio di Scrooge si snoda attraverso la visita di tre spettri che lo guideranno nel suo passato, presente e futuro, mostrandogli le conseguenze del suo modo di vivere se questo non dovesse cambiare.
Mauceri riesce a coinvolgere il pubblico dagli 8 ai 100 anni in un racconto universale, fatto di sogni, ricordi e speranza. Un'esperienza teatrale intensa e poetica, con momenti commoventi ed ironici, capace di emozionare grandi e piccoli, e di ricordarci che il Natale è soprattutto un tempo per ricordare, per cambiare, per amare.
Con la sua tematica sul Natale e il "bisogno di amore in questo mondo", il racconto di Dickens si conferma un classico senza tempo, e la versione di Mauceri promette di essere un'esperienza teatrale capace di amplificare le emozioni per iniziare al meglio le festività natalizie a Trani.
Le repliche si tengono ogni giorno alle ore 10:00 e alle ore 17:00, con ingresso (€12, ridotto soci €10) consentito fino a 15 minuti prima dell'inizio. I biglietti sono acquistabili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani, aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, oppure online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/un-canto-di-natale/288707.
Le Vie del Natale non sono solo un cartellone di eventi tra teatro, concerti e spettacoli che anima la Città di Trani dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, sono un'esperienza, un viaggio, un abbraccio collettivo che unisce arte e festa, cultura e comunità. Per chi cerca un regalo originale, il Palazzo delle Arti Beltrani propone una promo natalizia imperdibile: due spettacoli, cinque concerti e trenta giorni di museo a soli 60 euro anziché 104. Un dono che è un'emozione da vivere e condividere.
Il programma completo delle iniziative natalizie del Palazzo delle Arti Beltrani al seguente link della brochure digitale consultabile o scaricabile su https://www.flipsnack.com/675AA5.../natale-2025-210-x-210-mm.
I biglietti di tutti gli appuntamenti sono disponibili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani, aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, oppure online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206.
Per informazioni, è possibile contattare il numero 0883 500044, scrivere su WhatsApp al 392 3892767 o a info@palazzodelleartibeltrani.it. A Trani, vestita a festa, Le Vie del Natale sono pronte a incantare, guidando cittadini e turisti verso un mese di esperienze autentiche con il cuore aperto e le note che risuonano nell'aria. Un invito a vivere il tempo delle festività con intensità, curiosità e stupore.
Lo spettacolo, pensato per le famiglie, è un monologo intenso e coinvolgente in cui l'attore, regista, compositore e formatore, dà voce, corpo e anima a tutti i personaggi della celebre storia. L'allestimento si avvale di un suggestivo supporto multimediale: l'unico attore in scena è accompagnato da video immagini animate e luci (a cura di Francesco Valle e Giacomo de Angelis), oltre che da musiche originali che aiutano lo spettatore a immergersi nei vari ambienti e a viaggiare insieme per un'ora alla scoperta dei ricordi, dei sogni, delle speranze. Luca Mauceri entra ed esce dalle proiezioni, trasformandosi in vecchio, bambino, donna, fantasma.
La trama ruota attorno alla figura di Ebeneezer Scrooge, un uomo avaro e arido, dedito unicamente al lavoro e al guadagno. La notte di Natale, Scrooge riceve la visita del fantasma del suo defunto amico Marley, che lo esorta a riflettere sul suo comportamento e gli offre la possibilità di redenzione. Il viaggio di Scrooge si snoda attraverso la visita di tre spettri che lo guideranno nel suo passato, presente e futuro, mostrandogli le conseguenze del suo modo di vivere se questo non dovesse cambiare.
Mauceri riesce a coinvolgere il pubblico dagli 8 ai 100 anni in un racconto universale, fatto di sogni, ricordi e speranza. Un'esperienza teatrale intensa e poetica, con momenti commoventi ed ironici, capace di emozionare grandi e piccoli, e di ricordarci che il Natale è soprattutto un tempo per ricordare, per cambiare, per amare.
Con la sua tematica sul Natale e il "bisogno di amore in questo mondo", il racconto di Dickens si conferma un classico senza tempo, e la versione di Mauceri promette di essere un'esperienza teatrale capace di amplificare le emozioni per iniziare al meglio le festività natalizie a Trani.
Le repliche si tengono ogni giorno alle ore 10:00 e alle ore 17:00, con ingresso (€12, ridotto soci €10) consentito fino a 15 minuti prima dell'inizio. I biglietti sono acquistabili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani, aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, oppure online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/un-canto-di-natale/288707.
Le Vie del Natale non sono solo un cartellone di eventi tra teatro, concerti e spettacoli che anima la Città di Trani dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, sono un'esperienza, un viaggio, un abbraccio collettivo che unisce arte e festa, cultura e comunità. Per chi cerca un regalo originale, il Palazzo delle Arti Beltrani propone una promo natalizia imperdibile: due spettacoli, cinque concerti e trenta giorni di museo a soli 60 euro anziché 104. Un dono che è un'emozione da vivere e condividere.
Il programma completo delle iniziative natalizie del Palazzo delle Arti Beltrani al seguente link della brochure digitale consultabile o scaricabile su https://www.flipsnack.com/675AA5.../natale-2025-210-x-210-mm.
I biglietti di tutti gli appuntamenti sono disponibili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani, aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, oppure online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206.
Per informazioni, è possibile contattare il numero 0883 500044, scrivere su WhatsApp al 392 3892767 o a info@palazzodelleartibeltrani.it. A Trani, vestita a festa, Le Vie del Natale sono pronte a incantare, guidando cittadini e turisti verso un mese di esperienze autentiche con il cuore aperto e le note che risuonano nell'aria. Un invito a vivere il tempo delle festività con intensità, curiosità e stupore.