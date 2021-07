Un cartellone stellare per l'estate della fondazione Seca ma senza il Comune di Trani

Con l'appuntamento previsto per l 11 settembre in Piazza Duomo - la prima edizione del premio Don Pasquale Uva - si completa il già nutrito cartellone dell'estate tranese organizzata dalla fondazione Seca.La serata, che sarà presentata dal giornalista Rai Beppe Convertini sarà arricchita dalla presenza tra gli altri dei cantanti Luisa Corna, Ron- cantautore dalle origini tranesi - Fausto Leali, il tenore Aldo Caputo. Il premio viene conferito per meriti umanitari. Per l'occasione torna a esibirsi per la fondazione Seca e la città di Trani orchestra giovanile della Valle d'Itria già esibitasi l'anno scorso in occasione del concerto in ricordo di Ennio Morricone e diretta dal maestro Palazzo.Quanto ai concerti e agli spettacoli che tra luglio e agosto avranno luogo in Piazza Duomo si può dire che ce ne sia davvero per tutti i gusti. Da Grammar School a Gianna Nannini, da Samuele Bersani a Gigi D'Alessio, da Giorgio Panariello a Enrico Brignano.Una assenza pesante -tra gli enti pubblici e privati a sostegno della manifestazione- quella del Comune di Trani. Presenti invece come partner l'opera don Uva- Universo Salute, la provincia BAT, la regione Puglia, la fondazione Universo Salute don Uva, la fondazione Megamark, l'università LUM.