Un concerto eccezionale per l’ultima serata dell’Anniversario della Fondazione Seca di Trani

Si è conclusa la tre giorni dedicata all'Anniversario della fondazione per celebrare i primi sette anni di attività. La Fondazione SECA e il Polo Museale Diocesano di Trani, una sinergia siglata da ormai sette anni che ha contribuito ad elevare la proposta storico culturale del territorio, diventato sempre più attrattivo grazie alle tantissime iniziative culturali, musicali e soprattutto storico-artistiche.Il Museo della Macchina per scrivere che racconta la storia della scrittura meccanica in tutta la sua bellezza, il Museo Diocesano che conserva e valorizza le raccolte di archeologia di scultura antica di arte e artigianato artistico, il museo di storia Ebraica la sinagoga di Scolanova, unica sinagoga museo in Puglia, la biblioteca Orientalis, patrimonio librario di livello internazionale, senza tralasciare mai le attività e la valorizzazione di altre realtà culturali del territorio tranese.A tutto questo a breve si aggiungerà «la riapertura della Pinacoteca Diocesana, come annunciato, Direttore del Polo Museale nel corso della serata – un posto meraviglioso dove son conservate opere di notevole valore artistico che raccontano la storia della pittura italiana dal 1300 fino ad arrivare al 1800». Entusiasmo ed apprezzamento sia per la buona riuscita dell'evento che della mostra in corso sono stati espressi anche da, presidente della Fondazione Seca.Ritornando alla splendida serata The Best of Bacharach, ennesimo evento ad ingresso libero, non possiamo non segnalare l'entusiasmo del pubblico presente che ha accompagnato i musicisti: Pasquale Angelini (batteria), Gianluca Aceto (basso), Cristian Mele (sax) e cantato con Luciana Negroponte, lei con la sua voce può fare quello che vuole, sull'onda di eccellenti arrangiamenti del Maestro Antonio Palazzo (pianoforte) a cui il pubblico tranese si è da tempo affezionato per bravura e simpatia.Presenti alla serata sia le Autorità Civili, il Prefetto della BAT Dott.ssa Rossana Riflesso, il Presidente del Tribunale di Trani Dott. Antonio De Luce, l'Assessore al Marketing Territoriale della Città di Trani Dott.ssa Lucia De Mari oltre che le Autorità Religiose, il Vicario della Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie Don Sergio Pellegrini. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Trani e la LILT Provinciale, presente il suo Presidente Dott. Michele Ciniero.Ricordiamo, infine, che è tuttora in corso mostra fotografica Tempo Senza Tempo dedicata alla straordinaria storia della "Ing. C. Olivetti & C." in cui oltre 35 scatti in bianco e nero raccontano la storia dell'azienda italiana che si è distinta sin dai primi del '900. In mostra la leggendaria Lettera 22, disegnata da Marcello Nizzoli nel 1950 nelle varie colorazioni originali.Olivetti è una bellissima storia del Novecento italiano che dialoga nelle forme e nei contenuti del nostro museo. La mostra sarà fruibile fino al 2 Maggio la mattina dalle 9/30 alle 13/30 e il pomeriggio dalle 16/00 alle 19/00 con ingresso libero.