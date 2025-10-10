Dal Carcere Femminile di Trani solidarietà pro-Kenia. <span>Foto Credits</span>
Dal Carcere Femminile di Trani solidarietà pro-Kenia. Foto Credits
Attualità

Un filo d'amore da Trani al Kenya, le detenute ricevono un encomio

Cinque donne del carcere femminile hanno cucito un corredo per i neonati di una clinica di Watamu

Trani - venerdì 10 ottobre 2025 06.05
Un ponte di solidarietà che unisce Trani al Kenya, un gesto di cura che nasce tra le mura di un carcere per portare un abbraccio a chi è più fragile. A comunicare l'iniziativa è stato lo stesso cappellano della Casa Circondariale Femminile, don Raffaele Sarno, con un post social lo scorso 6 ottobre. Cinque detenute della sezione femminile hanno passato l'ultimo mese a cucire e ricamare con amore otto completi di lenzuola e federe, destinati ai neonati della clinica di maternità di Watamu.

I corredini sono stati ufficialmente consegnati all'associazione "Il sogno di Angelica", che ha promosso il progetto e che il prossimo 12 novembre volerà in Kenya per consegnare personalmente il dono. Il progetto porta con sé una storia di affetto e memoria: l'associazione è nata infatti per volontà della Sig.ra Luisa Tortosa in ricordo della nipote Angelica.

L'iniziativa, nata in modo volontario dalle detenute, ha ricevuto il pieno supporto della Direzione, dell'Area educativa e della Polizia Penitenziaria dell'istituto. Un impegno così sentito che, come annunciato da Don Sarno, l'amministrazione del carcere ha deciso di conferire un encomio ufficiale alle donne che vi hanno partecipato, un riconoscimento formale del loro prezioso lavoro.
  • Solidarietà
Altri contenuti a tema
Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario” Speciale Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario” Un nuovo presidio di cura, dignità e amore per gli anziani
Una serata di beneficienza per Unitalsi con lotteria e primo premio: un viaggio a Lourdes Solidarietà Una serata di beneficienza per Unitalsi con lotteria e primo premio: un viaggio a Lourdes L'appuntamento domenica sera in villa comunale
Caffè Corsaro celebra quattro anni di inclusione e festa Solidarietà Caffè Corsaro celebra quattro anni di inclusione e festa Venerdì 18 luglio una serata tra musica, birra e solidarietà
Presentato ufficialmente il gruppo promotore Anffas Trani Associazioni Presentato ufficialmente il gruppo promotore Anffas Trani L'associazione da sempre impegnata nella tutela dei diritti e nella promozione dell’inclusione
Contestolab, giunto a conclusione il progetto "Acquatica... mente ginnici" Contestolab, giunto a conclusione il progetto "Acquatica... mente ginnici" Rivolto a ragazzi autistici, vincitore del premio Orizzonti Solidali
Primo Memorial “Guido Melega”: l’evento ospitato dallo Sporting Club di Trani Associazioni Primo Memorial “Guido Melega”: l’evento ospitato dallo Sporting Club di Trani L’evento solidale ha visto una grande partecipazione e il ricavato è stato donato all’Unicef BAT
"Mercatino solidale": sabato dalle 17,30 la creatività sartoriale incontra la solidarietà a Trani Solidarietà "Mercatino solidale": sabato dalle 17,30 la creatività sartoriale incontra la solidarietà a Trani Un evento all’insegna dell’inclusione e dell’artigianato organizzato in via Davanzati da "Puglia Senza ostacoli"
Da Trani al Kenya: Angelica c’è, non è andata via ed il suo sogno continua Associazioni Da Trani al Kenya: Angelica c’è, non è andata via ed il suo sogno continua Il progetto associativo “Il sogno di Angelica” si concretizza e si fa dono
Asl Bt, "Giornata della Vista " , l'equipe di Trani-Bisceglie in prima linea
10 ottobre 2025 Asl Bt, "Giornata della Vista" , l'equipe di Trani-Bisceglie in prima linea
Stadio, gradinata ancora in capienza ridotta: il disappunto della Soccer Trani
9 ottobre 2025 Stadio, gradinata ancora in capienza ridotta: il disappunto della Soccer Trani
Assistenza disabili, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi
9 ottobre 2025 Assistenza disabili, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi
Ferrante: «Più ore agli studenti con disabilità grave, finalmente un’assistenza personalizzata e giusta»
9 ottobre 2025 Ferrante: «Più ore agli studenti con disabilità grave, finalmente un’assistenza personalizzata e giusta»
Trani, telecamere contro gli incivili: "La vera rivoluzione è rispettare le regole "
9 ottobre 2025 Trani, telecamere contro gli incivili: "La vera rivoluzione è rispettare le regole"
Giovane in strada a Trani, Amedeo Bottaro attiva l'ultima risorsa: la richiesta di TSO
9 ottobre 2025 Giovane in strada a Trani, Amedeo Bottaro attiva l'ultima risorsa: la richiesta di TSO
Amianto a Trani: nessun rischio ambientale? Le associazioni contestano l’Arpa Puglia
9 ottobre 2025 Amianto a Trani: nessun rischio ambientale? Le associazioni contestano l’Arpa Puglia
Controlli nei locali a Trani: arrestato un 30enne con arma clandestina modificata
9 ottobre 2025 Controlli nei locali a Trani: arrestato un 30enne con arma clandestina modificata
Attualità in pillole, la rassegna del venerdì a cura de Lacarvella
9 ottobre 2025 Attualità in pillole, la rassegna del venerdì a cura de Lacarvella
Mensa scolastica a Trani: al via le iscrizioni per il 2025/2026
9 ottobre 2025 Mensa scolastica a Trani: al via le iscrizioni per il 2025/2026
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.