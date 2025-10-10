Un filo d'amore da Trani al Kenya, le detenute ricevono un encomio

Un ponte di solidarietà che unisce Trani al Kenya, un gesto di cura che nasce tra le mura di un carcere per portare un abbraccio a chi è più fragile. A comunicare l'iniziativa è stato lo stesso cappellano della Casa Circondariale Femminile,, con un post social lo scorso 6 ottobre. Cinque detenute della sezione femminile hanno passato l'ultimo mese a cucire e ricamare con amore otto completi di lenzuola e federe, destinati ai neonati della clinica di maternità di Watamu.I corredini sono stati ufficialmente consegnati all'associazione, che ha promosso il progetto e che il prossimo 12 novembre volerà in Kenya per consegnare personalmente il dono. Il progetto porta con sé una storia di affetto e memoria: l'associazione è nata infatti per volontà della Sig.ra Luisa Tortosa in ricordo della nipote Angelica.L'iniziativa, nata in modo volontario dalle detenute, ha ricevuto il pieno supporto della Direzione, dell'Area educativa e della Polizia Penitenziaria dell'istituto. Un impegno così sentito che, come annunciato da Don Sarno, l'amministrazione del carcere ha deciso di conferire un encomio ufficiale alle donne che vi hanno partecipato, un riconoscimento formale del loro prezioso lavoro.