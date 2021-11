"Un futuro per Raffaele": prosegue la raccolta fondi per l'acquisto di protesi di ultima generazione

La vita che cambia nell'arco di pochi mesi, e che ora vede uno spiraglio: "Un futuro per Raffale" è la raccolta di fondi avviata per dare una speranza a chi non l'ha mai persa.La vicenda: nel 2017 Raffaele scopre una piccola ferita sulla caviglia destra. Quella piccola ferita è stato l'inizio di un calvario che ha portato Raffaele e sua moglie Luciana in giro per l'Italia per cercare una cura alle sue ferite sulle gambe che, infine, hanno portato all'amputazione di entrambi gli arti inferiori all'altezza del femore.Raffaele è sempre stato una persona attiva, organizzatore di viaggi, feste e balli insieme a Luciana e ballerino egli stesso. Oggi è su una sedia a rotelle. "Vogliamo raccogliere la cifra sufficiente ad acquistare per Raffaele delle protesi di ultima generazione che gli permetteranno di avere una qualità di vita adeguata ed il più possibile vicina a prima": ieri è cominciata la raccolta fondi per dare la possibilità a Raffaele di tornare ad avere una vita quanto più simile a quella precedente la malattia, grazie all'acquisto di protesi bioniche/elettroniche."Siamo stati circondati da tanti amici – raccontano sui social Raffaele e la moglie Luciana - che hanno voluto testimoniare con la loro presenza il loro affetto e la loro vicinanza per l'inizio di questo percorso che per noi è una vera e propria sfida. L'amore mostrato da tutte le persone intervenute è stato inaspettato e commovente e ci ha donato una forza immensa ed una grande speranza. Non possiamo fare altro che essere felici che siate accanto a noi in questo viaggio".Raffaele e Lucia ringraziano chi ha donato e chi donerà (pagina Fb " Un futuro per Raffaele "). Per donazioni attraverso bonifico bancario: Associazione Il Volo del Gabbiano.