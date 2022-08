Un nuovo asilo nella zona sud di Trani, il progetto ammesso a finanziamento

«Quattro su quattro. Dopo l'ammissione a finanziamento PNRR per la ricostruzione della scuola dell'infanzia e primaria "Papa Giovanni XXIII", delle due mense scolastiche della scuola primaria "G. Beltrani" e della scuola secondaria di primo grado "G. Bovio", oggi abbiamo ricevuto la formale comunicazione di ammissione a finanziamento pari a 2.640.000€ per la costruzione del nuovo asilo nido comunale previsto nella zona sud della nostra città»: ad annunciarlo è l'assessore all'istruzione Francesca Zitoli.«Una progettualità complessiva che guarda anche ai bisogni delle famiglie per conciliare i tempi di vita privata con quelli di vita lavorativa e per offrire servizi educativi pubblici di qualità sin dai primi mesi di vita ai nostri piccoli cittadini.Con la costruzione della nuova "Papa Giovanni XXIII" potremo adibire ad asilo nido anche la struttura in via Grecia, cosicché i quartieri nord e sud siano equamente dotati del medesimo servizio; grazie alle nuove mense scolastiche e all'estensione del servizio di refezione alle scuole secondarie di primo grado, non solo si potrà contrastare in modo più efficace la dispersione scolastica, ma si potranno garantire i posti di lavoro dei docenti e del personale ATA che, a causa della denatalità, sono a rischio.Questo è il nostro piano di programmazione di edilizia scolastica e istruzione pubblica a cui il mio Assessorato ha lavorato alacremente, condiviso in primis dal sindaco, dal nostro partito Sinistra Italiana, dalla nostra amministrazione e dagli uffici che mi hanno affiancato e supportato in questo lavoro arduo ma appassionato».