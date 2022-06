Un nuovo libro, un nuovo cinema: musica, parole e immagini nell'iniziativa di Legambiente

Una strada del centro storico tranese, una silloge poetica, poesie che raccontano immagini, volti, sensazioni, atmosfere, sentimenti in cui immergersi e riflettere. Amore come tema centrale unito alle grandi riflessioni del nostro tempo.Un viaggio da declinare e condividere con il momento musicale affidato a Benedetta Lusito e alla sua lira e con tisane e tè freddi provenienti dal mondo a cura di Terza Luna.Un equilibrato connubio tra parole, musica e armonie.Così si pone la presentazione del libro "Del tempo mai perduto" a cura dell'autore Franco Di Biase, il nuovo evento della rubrica Esc Trani Social Street - Books curata da Legambiente Trani e dalla libreria Luna di Sabbia, con partner il Comune di Trani.Venerdì 24 giugno alle 19.30 in Via Forges Davanzati (Terza Luna) si prospetta un momento magico all'insegna del viaggio e della condivisione: in questa occasione sarà anche possibile conoscere e sostenere il progetto del Cinema di Comunità "Porta Nova", un progetto di programmazione cinematografica che nasce dal desiderio di costruire, insieme ai cittadini, un nuovo senso di comunità e coesione sociale, nato dall'iniziativa di una grande rete di associazioni del territorio.