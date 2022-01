"Un plauso agli ausiliari della sosta": Ornella Gelso sottolinea il lavoro svolto

"Fame" di parcheggi a Trani, da sempre, e si spera non per sempre. E le strisce blu, quelle che delimitano la sosta a pagamento, da qualche anno permettono di trovare parcheggio in maniera più agevole pagando appunto un ticket: è bene sottolineare che a sorvegliare gli avvenuti pagamenti, con potere di sanzione in caso di violazione, ci sono gli ausiliari della sosta. Sono 7, lavorano part time, assunti dopo regolare selezione pubblica bandita da Amet, e da circa 10 anni controllano quotidianamente le aree di sosta previste in tutta la città.Ieri, in occasione della festa di San Sebastiano, nel report delle attività svolte lo scorso anno si nota che per quanto riguarda i verbali per violazioni legate alla sosta, gli agenti della Polizia Locale ne hanno accertati 2253 e gli ausiliari della sosta altri 2290.E su questi numeri interviene Ornella Gelso, impegnata nelle scorse elezioni comunali in una lista civica: "Ho contezza di ciò che accade ma oggi è visibile anche ai non addetti ai lavori. Il rapporto della polizia locale – sottolinea infatti - indica 2253 verbali per violazioni legate alla sosta e 2290 verbali accertati dagli ausiliari della sosta (in numero ridotto e a tempo part time). Un plauso andrebbe anche a loro da parte di qualcuno oppure gli agenti generano orgoglio perché definiti fessacchiotti e quindi meritevoli di coccole?"