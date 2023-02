Un Poster per la Pace, Lions e Baldassarre premiano i ragazzi

Una lodevole iniziativa in un momento cruciale

Sono stati premiati e prescelti per le prossime selezioni (distrettuali provinciali, regionali, nazionali ed internazionali ) i ragazzi che hanno partecipato al Concorso "Un Poster per la Pace", indetto dai Lions Club International di Trani ed al quale ha aderito la Scuola Baldassarre, con referente il prof. Roberto Capogrosso ed a cura di tutti i docenti di arte della scuola di piazza Dante. Sabato scorso, davanti ad una folta platea, si è tenuta la premiazione dei lavori, una serie di Poster di ottimo livello qualitativo e pregni di simboli, significati e contenuti dedicati al tema della pace. Un'iniziativa doppiamente meritevole di lodi ed attenzione visto il particolare momento di tensione internazionale dovuto al conflitto tra Russia ed Ucraina. Grande entusiasmo e partecipazione da parte dei ragazzi, dei docenti, degli stessi responsabili dei Lions e naturalmente del Dirigente scolastico Marco Galiano che ha sottolineato una volta di più la validità d'iniziative come queste ed il grande valore della Pace. Il primo classificato è stato Michele Di Cugno della 3D, il secondo Flavio Marinacci della 1 F, ed il terzo Gabriel Giuseppe Dimiccoli della 3 M.