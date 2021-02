Un risveglio insolito: Trani immersa nella nebbia

Uno scenario irreale stamani 6 febbraio per il risveglio dei tranesi: la città immersa nella nebbia. Il porto invisibile, i semafori sfocati, gli alberi sagome imprecise nel biancore del mattino, i passanti entità che si materializzavano quando ormai erano a pochi passi. Ci si è chiesti subito come fosse il paesaggio marino con questa coltre bianca insolita e qualcuno si è avventurato sulla spiaggia per qualche scatto speciale. Una cappa che non accenna a rarefarsi e così un cielo pallido e grigio fa da sfondo a questo primo weekend di febbraio.