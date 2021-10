Un talento tranese nel magico mondo dei fumetti: Francesco De Stena presenta la sua grafic novel

Francesco de Stena, disegnatore di fumetti per la Sergio Bonelli Editore (casa editrice di Dylan Dog, è cresciuto a Trani fino ai 19 anni, dopodiché si è trasferito a Bologna per proseguire gli studi presso l'Accademia di Belle Arti. Attualmente risiede a Ferrara.È in uscita in libreria per la Sergio Bonelli la grafic novel dal titolo "Il Cuore di Lombroso".La graphic novel, sceneggiata da Davide Barzi, è un giallo ambientato nella Torino di fine Ottocento e vede come protagonista il noto criminologo e alienista Cesare Lombroso che dovrà indagare su una serie di omicidi riguardanti i personaggi del libro "Cuore" di Edmondo De Amicis, ormai adulti. Questo sarà il primo volume di una trilogia riguardante le avventure del criminologo.