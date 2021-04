Una domenica di grandi pulizie del canale accanto al carcere con i detenuti

Sparpagliate lungo il canale che costeggia il supercarcere di Trani c'era veramente di tutto, dai cerchioni delle auto a bottiglie, cassette , rifiuti vari in plastica,vetro, alluminio.E così questa mattina, su iniziativa della Polizia Penitenziaria in collaborazione con Amiu, è entrata in azione una squadra composta da quattro detenuti del supercarcere che stanno collaborando nell'azione di pulizia di tutta l'area.Già moltissimi sono i sacchi riempiti di questi rifiuti e in un momento in cui Trani risulta essere tra le città più virtuose quanto alla raccolta differenziata dei rifiuti stupisce e amareggia quanto invece ci sia una porzione di inciviltà ancora difficile da combattere.