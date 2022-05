Una domenica per Raffaele! Dal pomeriggio fino a sera una festa di spettacoli in piazza Duomo

Gli spettacoli sono offerti gratuitamente, ma nell'occasione sarà possibile devolvere offerte libere a favore di Raffaele Lavacca: un'altra manifestazione cittadina nella corsa a raggiungere la somma necessaria per l'acquisto e l'impianto di gambe artificiali a Raffaele.



Anche Papa Francesco pochi mesi fa fatto una importante donazione per la casa di Raffaele ma, come dice Raffaele stesso, con profonda gratitudine, ogni goccia è fondamentale.



LoDonare è possibile tramite la piattaforma con carta di credito o paypal

https://www.gofundme.com/f/un-futuro-per-raffaele.



Per donazioni attraverso bonifico bancario:

Associazione Il Volo del Gabbiano

IBAN: IT26 I030 6909 6061 0000 0183 585

Domenica 29 maggio dalle ore 17. 00 alle ore 22.00 In Piazza Duomo (di fronte alla Cattedrale) ci saranno diversi spettacoli offerti dalle associazioni Trani Tradizioni, Clowntherapy Città Che Sorride, la band The Phoenix Reborn, Il giardino di Gloria-Odv, Vivere a colori, gli Angeli del Soccorso, Giuseppe De Candia, cantante.Si partirà con i giochi per i bimbi, seguirà un mini concerto, e in serata dopo le 20.30 inizieranno i bellissimi giochi di fuoco offerti dall'associazione Trani Tradizioni.