Una due giorni dedicata agli studenti con la consegna dei libri su Giustina Rocca

A seguito della straordinaria partecipazione e attenzione delle Istituzioni e della cittadinanza al "Progetto Giustina Rocca", che ha avuto il suo apice nei giorni 19-20-21 e 24 ottobre dell'anno scorso, l'amministrazione comunale di Trani ha voluto fortemente dare seguito all'iniziativa facendo dono a tutte le alunne e gli del libro dedicato alla celebre giurista tranese, nota per essere stata la "prima avvocata" della storia.La consegna ufficiale delle 1.600 copie, corrispondenti all'intera popolazione scolastica delle alunne e alunni delle scuole secondarie di primo grado della Città di Trani, avverrà nell'arco di due giorni: alle ore 9,30 di martedì 12 novembre all' I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio", nella sala biblioteca della sede centrale "Giustina Rocca" in via Tasselgardo 1, e alle ore 11 nell'Auditorium del plesso "G. Bovio" in corso Matteo Renato Imbriani, 26. Mercoledì 13 novembre, invece, alle ore 8,30, la consegna avverrà alla Scuola secondaria di primo grado "Gen. E. Baldassarre", Piazza Dante, 26.Interverranno per l'occasione il vicesindaco della Città di Trani Fabrizio Ferrante, i promotori dell'iniziativa Enzo Covelli della libreria Miranfù - APS Bee-Bliocar e Maria Elena Germinario dell'associazione Marluna Teatro, il ceo della casa editrice Duepuntozero Edizioni Giuseppe Daloiso e la giornalista Annamaria Natalicchio.L'operazione culturale, ideata per le scuole, prevede, oltre al libro in dono, anche la possibilità di far immergere gli studenti nel mondo di Giustina Rocca, con lo spettacolo teatrale, che ha riscosso grande successo sin dal suo debutto, prodotto ad hoc tra le iniziative del progetto dedicato alla prima avvocata della storia.Il libro "Giustina Rocca, la prima avvocatessa della storia. Trani-1500", stampato dalla casa editrice "Duepuntozero Edizioni", è una produzione originale con tre storie e illustrazioni d'autore. I testi sono di Stefano Bordiglioni, Matteo Corradini e Pino Pace, tre scrittori molto apprezzati nel panorama dell'editoria dedicata ai ragazzi. Le illustrazioni sono state realizzate ad hoc dall'artista Carla Indipendente mentre la grafica è a firma di Laura Santomauro. La prefazione è a cura di Andrea Lovato, Professore ordinario di Storia e Istituzioni di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".Alle stesse scuole è stata data la possibilità di fruire, ad un costo accessibile, dello spettacolo "La rocca di Giustina", nato sempre in seno al "Progetto Giustina Rocca" e promosso dall'associazione "Marluna Teatro", con testo e regia di Arianna Gambaccini e interpretato da Elisabetta Aloia, Arianna Gambaccini e Maria Elena Germinario.Tutto il progetto, anche nella sua fase conclusiva con la consegna dei libri e lo spettacolo teatrale, mira a coinvolgere i ragazzi e le ragazze della città di Trani in questo percorso di valorizzazione della figura di Giustina Rocca per far conoscere ai più giovani la storia e l'importanza della giurista e fare educazione civica con modalità di divulgazione alternative ed emotivamente coinvolgenti. Per esempio: diffondere il concetto dell'accoglienza, cioè la capacità di ricevere gli ospiti o i turisti e metterli a proprio agio in un territorio, presentando loro la storia e i personaggi che hanno dato lustro alla città. La consapevolezza e l'orgoglio di appartenenza ad una comunità, infatti, sono importanti tanto quanto la conoscenza e l'appartenenza al proprio nucleo familiare: si ha una storia propria da tramandare.Non da ultimo la valorizzazione della parità di genere, di cui Giustina Rocca è sicuramente antesignana, parte proprio dalle nuove generazioni e dai più piccoli per renderli consapevoli delle potenzialità e della parità di entrambi i sessi.Un particolare ringraziamento da parte dei promotori del progetto Giustina Rocca va al vicesindaco Fabrizio Ferrante per aver voluto che la Città di Trani finanziasse l'iniziativa; ai dirigenti scolastici Giovanni Cassanelli e Marco Galiano per la collaborazione, a tutto il team del progetto "Giustina Rocca", tra cui, oltre ai già menzionati, alla guida turistica della Regione Puglia Mariagrazia Marchese e il curatore del crowdfunding per il "Progetto Giustina Rocca" Norberto Soldano; agli scrittori Stefano Bordiglioni, Matteo Corradini e Pino Pace per aver scritto i tre racconti; alla casa editrice Duepuntozero per aver sostenuto il progetto da quando era ancora un sogno nel cassetto e, infine, a Radiomagica per aver concesso gratuitamente i diritti della storia scritta da Pino Pace.