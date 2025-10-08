Foto Credits" />
"Una mela per la ricerca": a Trani la lezione di solidarietà della scuola Baldassarre. Foto Credits
Associazioni

"Una mela per la ricerca": a Trani la lezione di solidarietà della scuola Baldassarre

Alunni e docenti in prima linea per sostenere la lotta alla sclerosi multipla con l'iniziativa di AISM.

Trani - mercoledì 8 ottobre 2025 6.44 Comunicato Stampa
La scuola secondaria di primo grado "Gen.E.Baldassarre" di Trani, anche quest'anno rinnova l'adesione all'iniziativa di solidarietà dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA "LA MELA DI AISM 2025", che si è realizzata in tutta Italia attraverso una raccolta fondi per la ricerca attraverso la vendita di sacchetti di mele.

I docenti e gli alunni della scuola, grazie alla generosa disponibilità del dirigente scolastico dott. Marco Galiano, hanno contribuito con entusiasmo all'acquisto delle mele, ed i fondi raccolti sono stati consegnati dal Dirigente stesso nelle mani della presidente BAT dell'AISM Luisa Damato. Attenzione per il Prossimo e condivisione delle proprie forze per raggiungere risultati concreti nella Ricerca scientifica, hanno rappresentato le direttrici che hanno guidato la scuola Baldassarre ad affiancare l'AISM anche quest'anno con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità scolastica a prendersi cura degli altri in un'ottica di solidarietà civile.
  • Scuola Baldassarre
Altri contenuti a tema
Conclusa la seconda mobilità Erasmus+ per la scuola Baldassarre Scuola e Lavoro Conclusa la seconda mobilità Erasmus+ per la scuola Baldassarre Tre docenti in visita alla scuola Dante Alighieri di Izola
Giornata Europea delle Lingue: alla Baldassarre lezioni ad hoc per aprire mente e cuore Scuola e Lavoro Giornata Europea delle Lingue: alla Baldassarre lezioni ad hoc per aprire mente e cuore Le docenti di lingue straniere ne hanno rimarcato l'importanza
Scuola Baldassarre il nuovo anno offre tante attività extra con i Fondi Europei Scuola e Lavoro Scuola Baldassarre il nuovo anno offre tante attività extra con i Fondi Europei Al via il Programma Nazionale "Scuola e competenze"
Dialoghi off alla Baldassarre con #Cringe quel desiderio di Pace e Umanità Scuola e Lavoro Dialoghi off alla Baldassarre con #Cringe quel desiderio di Pace e Umanità Per la prima volta i Dialoghi di Trani entrano nelle scuole
Alla Baldassarre parte l'anno scolastico con una donazione senza precedenti Scuola e Lavoro Alla Baldassarre parte l'anno scolastico con una donazione senza precedenti Donata alla scuola la bandiera italiana del Sacrario dei "Caduti d'Oltremare della Seconda Guerra mondiale" di Bari
Due alunni della Baldassarre premiati con la pubblicazione di un elaborato poetico Scuola e Lavoro Due alunni della Baldassarre premiati con la pubblicazione di un elaborato poetico Importante riconoscimento in un concorso nazionale di scrittura creativa
Disabilità ed inclusione: la Baldassarre premiata. La testimonianza di una mamma Scuola e Lavoro Disabilità ed inclusione: la Baldassarre premiata. La testimonianza di una mamma Importante riconoscimento in uno dei settori più curati dalla scuola diretta da Marco Galiano: l'inclusione
La Scuola Baldassarre celebra la fine dell’anno con il "BaldasParty 2025" Scuola e Lavoro La Scuola Baldassarre celebra la fine dell’anno con il "BaldasParty 2025" Appuntamento per domani pomeriggio
Al via in Puglia la campagna vaccinale 2025-2026
7 ottobre 2025 Al via in Puglia la campagna vaccinale 2025-2026
Due giorni di festa, musica e atmosfere vintage con "Trani in Swing "
7 ottobre 2025 Due giorni di festa, musica e atmosfere vintage con "Trani in Swing"
Seconda Categoria, debutto da sogno per la Polisportiva Trani che vince 10-3 contro l’Ischitella
7 ottobre 2025 Seconda Categoria, debutto da sogno per la Polisportiva Trani che vince 10-3 contro l’Ischitella
5
"Le Case del Cuore ", a Trani un Natale di valori e comunità
7 ottobre 2025 "Le Case del Cuore", a Trani un Natale di valori e comunità
Da oggi nella Chiesa dei Ss. Medici l'Adorazione Eucaristica perpetua
7 ottobre 2025 Da oggi nella Chiesa dei Ss. Medici l'Adorazione Eucaristica perpetua
Trani, in via Palmiro Togliatti ci si ... arrangia
7 ottobre 2025 Trani, in via Palmiro Togliatti ci si ... arrangia
Attivo il servizio di housing first dell'ambito territoriale
7 ottobre 2025 Attivo il servizio di housing first dell'ambito territoriale
Degrado in via Papa Giovanni: insetti, animali e vegetazione fuori controllo
7 ottobre 2025 Degrado in via Papa Giovanni: insetti, animali e vegetazione fuori controllo
Dermatologia, a Trani un congresso tra innovazione e prevenzione
7 ottobre 2025 Dermatologia, a Trani un congresso tra innovazione e prevenzione
Un Natale unico, bando per iniziative natalizie di welfare
7 ottobre 2025 Un Natale unico, bando per iniziative natalizie di welfare
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.