"Una mela per la ricerca": a Trani la lezione di solidarietà della scuola Baldassarre

La scuola secondaria di primo grado "Gen.E.Baldassarre" di Trani, anche quest'anno rinnova l'adesione all'iniziativa di solidarietà dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA "LA MELA DI AISM 2025", che si è realizzata in tutta Italia attraverso una raccolta fondi per la ricerca attraverso la vendita di sacchetti di mele.I docenti e gli alunni della scuola, grazie alla generosa disponibilità del dirigente scolastico dott. Marco Galiano, hanno contribuito con entusiasmo all'acquisto delle mele, ed i fondi raccolti sono stati consegnati dal Dirigente stesso nelle mani della presidente BAT dell'AISM Luisa Damato. Attenzione per il Prossimo e condivisione delle proprie forze per raggiungere risultati concreti nella Ricerca scientifica, hanno rappresentato le direttrici che hanno guidato la scuola Baldassarre ad affiancare l'AISM anche quest'anno con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità scolastica a prendersi cura degli altri in un'ottica di solidarietà civile.