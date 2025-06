Una nuova "Serenata" di Serena Brancale dal molo di Trani

Quanta Puglia nella nuova versione di serenata presentata da Serena Brancale poche ore fa sulla sua pagina Instagram: innanzitutto la costa di chianche di pietra del Molo Sant'Antonio, riconoscibile sullo sfondo dal Faro Verde, uno dei tre che delimita l'accesso al porto, ma anche il crochet, con una donna che lavora l'uncinetto, e soprattutto lei - con la sua voce suadente e melodiosa come uno strumento musicale accompagnata da una fisarmonica e una percussione elettronica - circondata da ragazze che ballano la pizzica salentina. Tra i commenti spunta chi ha riconosciuto Trani e i complimenti per una versione che sembra riscontrare ancora più consensi dell'originale in duetto con Alessandra Amoroso. Tanti inviti, saranno accettati da Serena? Questa scelta fa bene sperare per veder esibire dal vivo una delle più eclettiche cantautrici e musiciste della scema canora nazionale e che riscuote sempre più successo anche all'estero . Talento, estro, ironia, professionalità e tanta bellezza che da oggi si è unita a quella di Trani