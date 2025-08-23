Una serata di beneficienza per Unitalsi con lotteria e primo premio: un viaggio a Lourdes

Domenica 24 agosto 2025 con inizio alle ore 20.30, si terrà a Trani presso la cassa Armonica della villa comunale, una serata di Beneficenza animata dalla cover band "Gli zii di Milano". L'evento aperto al pubblico con accesso libero, è stato organizzato per promuovere una raccoltafondi a favore dell'associazione Unitalsi, nota per il suo servizio di prossimità rivolto ai fragili, anziani, disabili e per l'organizzazione dei "treni bianchi" diretti a Lourdes. La raccolta avverrà tramite la "Lotteria della Solidarietà" (autorizzata dall'ADM), durante le esibizioni sarà infattipossibile acquistare gli ultimi biglietti che saranno estratti a fine serata. Numerosi premi in palio, tra cui il primo nonché più importante è proprio un viaggio a Lourdes. L'evento è patrocinato dal Comune di Trani.