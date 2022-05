"Una soddisfazione per tutti": il vicesindaco Ferrante annuncia lavori di asfalto strade

In attesa di dare attuazione al programma regionale "Stradaperstrada" per interventi di manutenzione straordinaria delle strade (stanziamento di 1 milione di euro, elenco strade e cronoprogramma disponibili sul sito tematico regionale), il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ferrante rende noto che domani avranno inizio i lavori per nuovi asfalti finanziati con fondi di bilancio comunale (200mila, una parte dei quali destinati anche alla sistemazione dei marciapiedi).I lavori di ripristino delle carreggiate in conglomerato bituminoso avranno inizio in via Montegrappa e in via Venezia. "Finalmente diamo inizio a queste opere che avevamo progettato da tempo. Vederle partire credo sia una soddisfazione per tutti"