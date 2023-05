Uomo armato di coltello nel centro di salute mentale di Trani, condotto in Commissariato

Si è recato armato di coltello al centro di salute mentale, nel plesso dell'ex ospedaletto di via Imbriani. Protagonista un uomo di Trani che ha chiesto dapprima della moglie ad un operatore lì presente per poi mostrargli l'arma, per l'appunto un coltello da cucina. L'uomo che sembrerebbe già essere noto ai servizi sociali è stato trattenuto dai presenti ma si è reso necessario anche l'intervento di una pattuglia della Polizia di Stato che lo ha poi condotto in Commissariato. Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine lo stesso si è disfatto dell'arma gettandola in un'aiuola. Solo tanta paura tra i presenti ma fortunatamente nessuno si è fatto male.