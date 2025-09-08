Commissario Dell'Olio
Va in pensione il Commissario Francesca Dell’Olio: una vita al servizio dello Stato

Dopo 35 anni di carriera nella Polizia di Stato, il Questore Fabbrocini saluta e ringrazia la vice dirigente del Commissariato di Trani

Trani - lunedì 8 settembre 2025 9.48
Il Questore della sesta provincia pugliese, dott. Alfredo Fabbrocini, ha salutato il Commissario della Polizia di Stato Francesca Dell'Olio che, al termine della sua carriera, è andata in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Entrata in Polizia nel 1988, dopo aver frequentato il Corso per Allievi Agenti presso la Scuola di Polizia di Alessandria, Francesca è stata assegnata al Commissariato di P.S. di Prato, dove ha prestato servizio dal novembre 1988 al dicembre 1995, distinguendosi per professionalità e dedizione.

Grazie al superamento di un ulteriore concorso nel 1995, è stata promossa Vice Ispettore della Polizia di Stato ed assegnata alla Questura di Bari presso il Commissariato Sezionale Picone, ora denominato "Carrassi".

Successivamente, nel 1997, è stata trasferita al Commissariato di P.S. di Trani diventando un punto di riferimento per colleghi e cittadini. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità, occupandosi di Polizia Giudiziaria, delle Misure di Prevenzione, dell'Ufficio Controllo del Territorio, dell'Ufficio Polizia Amministrativa e assumendo anche il ruolo di Responsabile della U.I.G.O.S.

Nel 2012, a seguito del superamento di un ulteriore concorso, ha dapprima conseguito la qualifica di Ispettore Superiore - Sostituto Ufficiale di P.S. e successivamente, ha raggiunto la qualifica apicale di Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato.

Il coronamento della sua brillante carriera è arrivato nel 2023, quando dopo aver partecipato al concorso per Commissari, è stata nominata Commissario della Polizia di Stato, assumendo il ruolo di vice dirigente del Commissariato di P.S. di Trani. In tale contesto si è distinta per la gestione dei servizi di ordine pubblico, affrontati con equilibrio, fermezza e capacità organizzativa, dimostrando un'autentica vocazione alla leadership.

Con sincera gratitudine, il Questore si è unito all'abbraccio dei tanti colleghi presenti per rendere omaggio al suo percorso professionale esemplare, esprimendo un sentito ringraziamento per la dedizione, l'integrità e la professionalità dimostrate dal Commissario Francesca Dell'Olio, qualità che hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno interagito con lei.

Infine, le ha rivolto i più sinceri auguri per un proseguo di vita sereno, ricco di soddisfazioni e di nuove gioie, esprimendo a nome di tutta la grande famiglia della Polizia di Stato un sincero grazie per l'impegno e l'esempio offerto in tanti anni di servizio.
