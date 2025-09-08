Va in pensione il Commissario Francesca Dell’Olio: una vita al servizio dello Stato

Il Questore della sesta provincia pugliese, dott. Alfredo Fabbrocini, ha salutato il Commissario della Polizia di Stato Francesca Dell'Olio che, al termine della sua carriera, è andata in quiescenza per raggiunti limiti di età.



Entrata in Polizia nel 1988, dopo aver frequentato il Corso per Allievi Agenti presso la Scuola di Polizia di Alessandria, Francesca è stata assegnata al Commissariato di P.S. di Prato, dove ha prestato servizio dal novembre 1988 al dicembre 1995, distinguendosi per professionalità e dedizione.



Grazie al superamento di un ulteriore concorso nel 1995, è stata promossa Vice Ispettore della Polizia di Stato ed assegnata alla Questura di Bari presso il Commissariato Sezionale Picone, ora denominato "Carrassi".



Successivamente, nel 1997, è stata trasferita al Commissariato di P.S. di Trani diventando un punto di riferimento per colleghi e cittadini. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità, occupandosi di Polizia Giudiziaria, delle Misure di Prevenzione, dell'Ufficio Controllo del Territorio, dell'Ufficio Polizia Amministrativa e assumendo anche il ruolo di Responsabile della U.I.G.O.S.



Nel 2012, a seguito del superamento di un ulteriore concorso, ha dapprima conseguito la qualifica di Ispettore Superiore - Sostituto Ufficiale di P.S. e successivamente, ha raggiunto la qualifica apicale di Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato.



Il coronamento della sua brillante carriera è arrivato nel 2023, quando dopo aver partecipato al concorso per Commissari, è stata nominata Commissario della Polizia di Stato, assumendo il ruolo di vice dirigente del Commissariato di P.S. di Trani. In tale contesto si è distinta per la gestione dei servizi di ordine pubblico, affrontati con equilibrio, fermezza e capacità organizzativa, dimostrando un'autentica vocazione alla leadership.



Con sincera gratitudine, il Questore si è unito all'abbraccio dei tanti colleghi presenti per rendere omaggio al suo percorso professionale esemplare, esprimendo un sentito ringraziamento per la dedizione, l'integrità e la professionalità dimostrate dal Commissario Francesca Dell'Olio, qualità che hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno interagito con lei.



Infine, le ha rivolto i più sinceri auguri per un proseguo di vita sereno, ricco di soddisfazioni e di nuove gioie, esprimendo a nome di tutta la grande famiglia della Polizia di Stato un sincero grazie per l'impegno e l'esempio offerto in tanti anni di servizio.