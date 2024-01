Venerdì al Festival dei dialetti per Trani il "nostro" Francesco Pansitta, "nonno Ciccio"

Un'altra pregevole serata dialettale del Festival dei dialetti di Puglia e delle lingue locali, organizzato dal "Teatro Mimesis", in collaborazione con l'Associazione "L'ebanista. Saranno ospiti valenti autori, che vi sapranno far divertire, emozionare, regalandovi cultura e tradizione. Protagonisti della serata saranno: a "giocare in casa" e a rappresentare il dialetto della Città con allegra ironia sarà innei panni diuna presenza che ha sicuramente contribuito già a un tutto esaurito dei posti per il quale si sta già pensando a una replica il giorno dopo.Ingresso con contributo volontarioPorta ore 20.00 - inizio ore 20.30Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - Trani Posti limitati, poltrone assegnate in ordine di prenotazione. La prenotazione è obbligatoria al n. *346 825 9618*