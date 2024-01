Venerdi il rock sperimentale di Simona Armenise al teatro Mimesis

Un prezioso evento musicale sul palco del teatro Mimesis venerdì 2 febbraio: a esibirsi sarà infatti Simona Armenise chitarrista e compositrice nata a Bari che da anni è attiva sulla scena del rock sperimentale.La sua proposta per questa serata è un progetto solista che mette al centro della scena chitarre, loop machine, synth, respiri e suoni. Un guitar set con live electronics in cui quasi nessun pezzo si ferma alle velleità delle sei corde, suggestivo ed evocativo insieme, con un linguaggio "sporcato" in cui affiorano le molteplici esperienze artistiche, di una performer poliedrica, che strizza locchio anche alle atmosfere e sensazioni della soundtrack.*Ingresso con posto libero euro 10*Porta ore 20.30 - Inizio ore 21.00Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniLa prenotazione è obbligatoria al n. 380 174 6220