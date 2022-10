Via Francigena del sud, a Palazzo Beltrani convegno dell'Archeoclub Trani

Sabato 29 ottobre ore 18;30 presso palazzo Beltrani a Trani, ci sarà la presentazione degli atti del convegno organizzato della sede Archeoclub di Trani "Antonio Piccinni", promosso dal Mic e all'Assessorato alle Culture della Città di Trani, nell'ambito del Piano Triennale delle attività culturali 2021/2023 sulla via Francigena del sud, uomini, santi, luoghi e mete con i saggi di Massimo Tedeschi, Christian Schule', Margherita Pasquale, Luana Lorusso, Marcello Mignozzi, Vito Bianchi, Pietro Dalena, Amedeo Feniello, Fulvio Delle Donne, Giorgio Ravegnani, Anna Trono, Anna Maria Minutilli e Nicoletta Minutilli.Tra gli altri interventi previsti per sabato ci sarà quello del presidente dell'associazione europee vie Francigene, Massimo Tedeschi, di cui la Città di Trani fa parte e che rappresenta un importante volano su cui lavorare per lo sviluppo culturale e turistico dei territori coinvolti.Una riflessione, non solo su un percorso, ma sui vari percorsi che oggi, in maniera diversa ma più consapevole, si fanno portatori di quei valori che fondano le radici della cultura europea ricostituendola come in un gigantesco mosaico.