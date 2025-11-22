Via Mascagni a Trani senza fogna bianca: Il M5S chiede l'inserimento dell'opera nel Piano Triennale

L'Effetto Imbuto: Senza un sistema di deflusso, l'acqua piovana si accumula sull'arteria stradale. A peggiorare la situazione, i muri di cinta delle ville circostanti impediscono il drenaggio naturale nei terreni, creando un "effetto di impermeabilizzazione" che costringe l'acqua a stagnare sulla carreggiata.

La situazione di, afflitta da cronici problemi di allagamento a ogni pioggia, è finita sotto la lente d'ingrandimento del Capogruppo del Movimento 5 Stelle,che, sul proprio profilo sociale ha segnalato, di aver presentato un'interrogazione (tramite PEC il 19 novembre) rivolta al Sindaco, alla Giunta e al Dirigente ai Lavori Pubblici, Ing. Puzziferri, per sollecitare l'avvio di una soluzione strutturale.Il cuore del problema, come emerso dai colloqui tra Branà e i tecnici comunali, è lain Via Mascagni, un'arteria stradale situata in una zona non lontana dal centro (di fronte al Santuario della Madonna di Fatima):Branà sottolinea che la sistemazione di Via Mascagni comporta une necessita, quindi, di una pianificazione a lungo termine. Per questo motivo, l'interrogazione non si limita a denunciare, ma avanza una richiesta precisa e propedeutica: l'inserimento dell'intervento di sistemazione di Via Mascagni neldel Comune. Questo inserimento darebbe il via libera all'iter necessario per l'avvio di uno, fondamentale per comprendere la complessità dell'opera, individuare la soluzione tecnica e stimare l'investimento economico necessario.Con spirito di responsabilità, il Capogruppo M5S si è detto pronto a supportare l'Amministrazione nella fase successiva: "Su questo ​, la ricerca di risorse, do la mianell'aiutare l'amministrazione e il dirigente nella ricerca, ma." Branà lancia quindi un appello alla Giunta e al Sindaco affinché "prevalga il buon senso" e si accetti l'inserimento dell'opera, dando finalmente il via libera alla risoluzione di una problematica che attanaglia diverse famiglie tranesi da troppo tempo.