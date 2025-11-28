Sanità
Vista, udito e funzioni cognitive sotto controllo: domenica la prevenzione scende in piazza a Trani
Screening gratuiti con prenotazione rivolti alla cittadinanza
Trani - venerdì 28 novembre 2025 9.49
Tutto pronto per "La Domenica della Salute", l'iniziativa dedicata alla prevenzione che si svolgerà domenica 30 novembre 2025, dalle 9:30 alle 13:30, in Piazza della Repubblica a Trani, presso il chiosco dell'Infopoint.
L'evento, organizzato da Aurora ODV con il patrocinio del Comune di Trani, offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare screening gratuiti della vista, dell'udito e delle funzioni cognitive, tre ambiti fondamentali per la qualità della vita a tutte le età.
Spesso disturbi visivi, uditivi o cognitivi vengono sottovalutati o riconosciuti troppo tardi: iniziative come questa permettono di intercettare precocemente eventuali problematiche e orientare i cittadini verso percorsi di approfondimento e cura.
L'evento si avvale del contributo di professionisti sanitari e della collaborazione con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM).
Per info e prenotazioni agli screening:
340 8099210 – 340 3705347
Dal lunedì al venerdì: 9:00–12:00 | 16:30–19:00
La prevenzione è il primo vero atto di cura: domenica 30 novembre Trani dedica una mattinata alla salute di tutti.
