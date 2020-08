Vito Branà: periferie di Trani, quartieri dimenticati e tanti problemi da risolvere

«In questi anni l'amministrazione è stata poco attenta alle criticità delle periferie, invece in una città come Trani che si estende in lunghezza, i cittadini necessitano di azioni concrete, in termini di sicurezza e socialità». Scrivono così in una nota Alessandro Nugnes, candidato consigliere, e Vito Branà, candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle Trani.«Se non consideriamo la magnifica cattedrale e volgiamo lo sguardo verso le zone periferiche, come ad esempio la zona Nord-Ovest, si possono notare criticità e problemi non risolti». Questa è la disamina del candidato al consiglio comunale Alessandro Nugnes che vive in un quartiere periferico.«La criticità principale è dovuta alla sicurezza, il rimedio è quello di avere un maggior presidio delle forze dell'ordine, al fine di scoraggiare attività illegali e di fornire assistenza agli abitanti. Presidi mobili e telecamere posso aiutare a controllare meglio il territorio. Sicurezza inoltre significa anche illuminare adeguatamente le strade percorse di sera dai nostri figli, provvedere, attraverso analisi tecniche e azioni concrete (dissuasori e rallentatori), alla gestione del traffico in particolare nei pressi dell'uscita "Sant'Angelo" della S.S.16bis, alla discesa del ponte di Via delle Tufare e per l'intera Via Superga e Via Sant'Angelo, spesso scenario di folli corse, nonché nei pressi di Via Giachetti in prossimità dell'uscita del sottopasso.Lavorare per la sicurezza dei cittadini significa anche migliorare la convivenza civile, agire sulla socialità e sui beni pubblici. Pertanto, diventa indispensabile investire nella creazione di strutture sportive pubbliche, spazi reali di aggregazione, da realizzare con i diversi finanziamenti disponibili, al fine di permettere agli anziani, ma soprattutto ai ragazzi del quartiere di esprimersi, di relazionarsi positivamente allontanandoli dalla noia, dall'alcol, dalle droghe e da altre attività pericolose. Socialità significa anche coinvolgimento. E' necessario quindi costruire assieme alle associazioni e ai circoli, alcuni presidi di comunità al fine di tutelare gli spazi pubblici, tra cui anche la gestione di orti sociali, che oltre a permettere una condivisione dei frutti del lavoro, forniscono elementi di scambio e crescita culturale. Ci sono inoltre diversi spazi dimenticati come il Parco di Via Polonia, il cui verde è ormai ridotto a sterpaglie secche, e Piazza Madre Teresa di Calcutta, in cui le aiuole sono ridotte a mero terriccio,la pavimentazione è divelta in più punti e la fontana è presa d'assalto, già dalle prime ore del mattino, per uso improprio da parte di alcuni agricoltori.Socialità è ricordarsi che in periferie vivono persone, la cui dignità è spesso calpestata dalla lontananza delle istituzioni. Dignità è anche restituire a coloro che si recano presso la Casa Circondariale per fare visita ai detenuti, spesso con bimbi a seguito, un marciapiede sicuro. Dignità è progettare in modo partecipato. Non come si è fatto ultimamente per il mercato ortofrutticolo. Occorrono spazi adeguati, da individuare anche per permettere una facile fruizione da parte dei cittadini dei paesi limitrofi. Un mercato giornaliero che possa integrare un mercato del pesce degno di Trani, in una zona pulita, chiusa e con servizi dedicati.A breve saranno consegnati i "parchi", anche se un po' diversi dal progetto iniziale del famigerato "contratto di quartiere" che prevedeva oltretutto una nuova chiesa, un asilo nido, un campo attrezzato per la pratica sportiva, una piscina comunale. Ma purtroppo manca qualcosa, appena qualcosa. Ci auguriamo di poter essere la forza vincitrice di queste elezioni per poter valorizzare e fare manutenzione a quei parchi in modo opportuno, altrimenti, vista la gestione delle altre aree verdi, diventeranno zone dimenticate o luoghi per commettere illeciti.Per noi residenti e per tutti i cittadini di Trani, è fondamentale che ci siano azioni concrete che mettano le periferie al centro. Noi del movimento 5 Stelle, con Vito Branà Sindaco lavoreremo affinché la dignità dei luoghi e il rispetto per la gente che li abita vengano prima di eventuali "vetrine" politiche. Noi nei quartieri ci siamo e ci saremo, sentinelle fiere del territorio».