«Non mi accontento di alcuni servizi televisivi. Non mi basta una candidatura spot di una sola città come Capitale della Cultura. Non serve che ogni città si muova per conto proprio, ma investa all'unisono».Scrive così il dott. Raimondo Lima, candidato al consiglio regionale con Fratelli d'Italia.«Voglio una provincia che sappia fare Rete come il Salento e come il Gargano. Voglio una provincia che trasformi concretamente il Turismo in volano per l'economia. Voglio che la BAT diventi una destinazione e non un luogo di passaggio».