"Vortice" : un'opera dell'artista di origine tranese Antonio Russo Galante alla Biennale di Milano

Con uno scatto straordinario l' artista tranese Antonio Russo Galante è stato ammesso a esporre alla Biennale di Milano 2021."Antonio Russo Galante mette il buonumore nelle sue opere Creative for suggerendo profonde riflessioni. Il talentuoso ed eclettico artista in costante sperimentazione ed evoluzione ricerca nei dettagli il dinamismo proprio dell'essere umano". Con queste parole Salvo Nugnes, curatore d'arte, ha spiegato i motivi della partecipazione di Antonio Russo Galante alla biennale che si terrà da oggi al 25 ottobre al palazzo Stampa di Soncino."Vortice", la fotografia in bianco e nero con cui Galante partecipa alla prestigiosissima esposizione , di riflessioni ne può muovere davvero tante: lo scatto è stato realizzato alla Certosa di Padula, in particolare alla scala elicoidale che conduce alla biblioteca dell'antico monastero.L'occhio dell'artista ha reso quella scala un'opera nuova: le ha dato il nome, "Vortice", le ha disvelato e messo a fuoco luci e ombre che possono caricare di senso l' avvolgersi di una gradinata verso una meta oppure verso un ritorno. Magari in se stessi.Del resto all'apice della scala, risalente alla metà del 1400, sulla porta della biblioteca vi è inciso: scritto "Da sapienti occasionem et addetur ei sapientía" (offri al saggio l'occasione e la sua sapienza crescerà). Occasione colta, questa di una straordinaria opera architettonica del passato, da un artista della nostra terra che continua a dimostrare sensibilità, talento e, appunto, sapienza.Antonio Russo Galante è il suo nome d'arte. Nato nel 1981 a Milano ma pugliese originario della città di Trani, ha iniziato a dipingere sin dalle scuole medie. Licenziato in Maestro d'arte in oreficeria e metalli, decorazione pittorica. Antonio Russo è laureato in Accademia di Belle Arti in grafica e decorazione, con lode, frequentando l'Accademia di Belle Arti di Bari e di Brera a Milano. Da sempre opera nel settore della decorazione e della grafica. Ha presentato le sue opere in mostre personali e collettive anche con esposizioni permanenti in patria e all'estero tra cui: Australia, Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia e Spagna. Ha ricevuto numerosi premi e borse di studio. Attualmente insegna Arte e immagine presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado. Fondatore nel 2000 dell'associazione artistica nazionale Lacarvella.