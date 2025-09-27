World Clean Up Day 2025: volontari ripuliscono l’area dell’ex Ospedaletto di Trani

In occasione del World Clean Up Day 2025, giornata mondiale dedicata alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici, i volontari dell'associazione Retake Barletta in sinergia con la cooperativa sociale Questa Città di Gravina di Puglia si sono messi all'opera per restituire dignità all'area esterna dell'ex Ospedaletto di Trani, in corso Imbriani, attualmente sede dell'Ufficio Igiene e del servizio Spesal.L'intervento di pulizia ha riguardato in particolare il piazzale antistante la struttura: i volontari hanno raccolto rifiuti, sfalciato erba e contribuito a rendere più accogliente e sicuro uno spazio frequentato quotidianamente da utenti, molti dei quali con difficoltà motorie.L'iniziativa ha rappresentato non solo un gesto concreto di cittadinanza attiva, ma anche un importante messaggio di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto degli spazi pubblici.