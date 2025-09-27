Retake Barletta ripuliscono l’area dell’ex Ospedaletto di Trani
Retake Barletta ripuliscono l’area dell’ex Ospedaletto di Trani
Ambiente

World Clean Up Day 2025: volontari ripuliscono l’area dell’ex Ospedaletto di Trani

L'iniziativa volta a restituire decoro agli spazi urbani

Trani - sabato 27 settembre 2025 11.55
In occasione del World Clean Up Day 2025, giornata mondiale dedicata alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici, i volontari dell'associazione Retake Barletta in sinergia con la cooperativa sociale Questa Città di Gravina di Puglia si sono messi all'opera per restituire dignità all'area esterna dell'ex Ospedaletto di Trani, in corso Imbriani, attualmente sede dell'Ufficio Igiene e del servizio Spesal.

L'intervento di pulizia ha riguardato in particolare il piazzale antistante la struttura: i volontari hanno raccolto rifiuti, sfalciato erba e contribuito a rendere più accogliente e sicuro uno spazio frequentato quotidianamente da utenti, molti dei quali con difficoltà motorie.

L'iniziativa ha rappresentato non solo un gesto concreto di cittadinanza attiva, ma anche un importante messaggio di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto degli spazi pubblici.
  • Ambiente
Altri contenuti a tema
1 Bike sharing (fermo) e mezzi pubblici: quali problematiche su Trani? Enti locali Bike sharing (fermo) e mezzi pubblici: quali problematiche su Trani? Di Lernia, Assessora: «Al lavoro per il bike sharing», Vaimoo: «Da valutare i costi»
Domenica 14 è stata a Trani la “Giornata delle bici” Domenica 14 è stata a Trani la “Giornata delle bici” Svoltosi in mattinata l’evento “su due ruote” per appassionati grandi e piccini
Odori nauseabondi a Trani Odori nauseabondi a Trani Continuano a pervenirci le segnalazioni dei cittadini
A Trani i più piccoli “imparano a pedalare” A Trani i più piccoli “imparano a pedalare” Tenutosi sabato 13 settembre il corso a cura di FIAB Trani Mò Pedala
Sicurezza ambientale e sorveglianza del territorio, approvato il piano della provincia BAT Territorio Sicurezza ambientale e sorveglianza del territorio, approvato il piano della provincia BAT Il presidente Lodispoto: “Interventi contro l’illegalità ambientale e per la sicurezza dei cittadini”
A Trani un delfino si avvicina anche alla seconda spiaggia, "ma servono rispetto e prudenza": l'appello di Pasquale Salvemini (Wwf) A Trani un delfino si avvicina anche alla seconda spiaggia, "ma servono rispetto e prudenza": l'appello di Pasquale Salvemini (Wwf) "Potrebbero da mansueti farsi aggressivi se disturbati. La natura va ammirata e rispettata
3 Gli alberi urbani: a Trani si può parlare di albericidio? Gli alberi urbani: a Trani si può parlare di albericidio? Dalla lotta all'inquinamento alla salute dei cittadini, le funzioni vitali dei polmoni verdi in città. Il taglio? L'ultima risorsa da evitare
Piazza Madre Teresa di Calcutta: bentornato il decoro a Trani Vita di città Piazza Madre Teresa di Calcutta: bentornato il decoro a Trani A due giorni dalla segnalazione dei residenti gli stessi ci comunicano l'avvenuta pulizia
1
Blitz dei Nas, sequestrati due caseifici abusivi della Bat contaminati da Listeria
27 settembre 2025 Blitz dei Nas, sequestrati due caseifici abusivi della Bat contaminati da Listeria
L’Umanità violata: prospettive giuridiche spiegate in piazza quercia a Trani
27 settembre 2025 L’Umanità violata: prospettive giuridiche spiegate in piazza quercia a Trani
Piazza Libertà gremita per il concerto in onore dei Santi Medici
27 settembre 2025 Piazza Libertà gremita per il concerto in onore dei Santi Medici
“L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani
27 settembre 2025 “L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani
Giornate Europee del Patrimonio: cultura a prezzi simbolici a Trani come in tutta la Puglia
27 settembre 2025 Giornate Europee del Patrimonio: cultura a prezzi simbolici a Trani come in tutta la Puglia
Ai Dialoghi di Trani tra politica europea e mondiale
27 settembre 2025 Ai Dialoghi di Trani tra politica europea e mondiale
Apricena-Soccer Trani, Moscelli: «Concentrati e determinati, pensiamo gara dopo gara»
27 settembre 2025 Apricena-Soccer Trani, Moscelli: «Concentrati e determinati, pensiamo gara dopo gara»
L'Arcivescovo: "Per un turismo sostenibile e giusto "
27 settembre 2025 L'Arcivescovo: "Per un turismo sostenibile e giusto"
I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre
27 settembre 2025 I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre
Lavori in corso all’ex Ospedaletto: finalmente si asfalta il parcheggio dell’Ufficio Igiene
26 settembre 2025 Lavori in corso all’ex Ospedaletto: finalmente si asfalta il parcheggio dell’Ufficio Igiene
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.