Zitoli: "Anche la realizzazione di mense scolastiche con il finanziamento del Pnrr"

Il PNRR Edilizia scolastica della Città di Trani prende sempre più corpo e ne dà l' annuncio , con un comunicato sulla sua pagina Facebook, l'assessore alle Culture e all'Edilizia scolastica Francesca Zitoli, con un aggiornamento di grande rilevanza e che riguarda le mense scolastiche in particolare. Lo riportiamo e pubblichiamo integralmente"Abbiamo raggiunto un altro importante traguardo che consentirà di conciliare esigenze didattiche, lavorative ed edilizie grazie all'aggiudicazione della misura di finanziamento PNRR dedicata alle mense scolastiche.Dopo aver candidato il numero massimo consentito di proposte progettuali, le scuole IV Circolo Didattico Beltrani e Scuola Media Statale "Rocca Bovio Palumbo"a Indirizzo Musicale vedranno la realizzazione di proprie mense scolastiche rispettivamente per un importo di 298.500€ e 288.000€.In particolar modo, abbiamo deciso di realizzare una mensa scolastica anche presso una scuola secondaria di primo grado così da estendere il servizio di refezione, sia per tutelare i posti di lavoro del personale docente e ATA, sia per implementare il tempo pieno delle studentesse e degli studenti a scuola, sia per prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, sia per aiutare i genitori nella conciliazione del tempo lavoro e tempo famiglia.Il PNRR rappresenta un'occasione unica per i nostri territori: coglierla in modo sensato e lungimirante è un preciso dovere della classe politica per migliorare servizi e la qualità di vita della comunità rappresentata.Come sempre il mio ringraziamento va all'ing. Luigi Puzziferri, all'arch. Claudio de Leonardis, all'arch. Marco Stigliano e ai dirigenti scolastici che hanno approvato anche in forma ufficiale, con il coinvolgimento dei consigli di circolo e di istituto, la proposta candidata dall'Assessorato al PNRR Edilizia scolastica."