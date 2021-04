Zitoli: «La sfida di oggi è garantire l'accesso al libro a tutti ogni ogni barriera»

Attraverso il libro e la lettura le comunità si arricchiscono, si incontrano e dialogano. Il libro è strumento di democrazia perché garantisce libertà di pensiero ed espressione, veicola idee intorno alle quali gli uomini e le donne hanno costruito le tappe cruciali dello sviluppo delle civiltà. Ed oggi tutti i luoghi del libro e della lettura devono affrontare una nuova importante sfida: garantire l'accesso al libro a tutti oltre ogni barriera, fisica o cognitiva, perché per rispondere a pieno alla propria missione istituzionale e sociale, le biblioteche e le istituzioni pubbliche devono garantire la fruizione della lettura, dei servizi e delle attività bibliotecarie anche a chi ad oggi ne è parzialmente escluso.In questa direzione come amministrazione, in collaborazione con la direttrice della nostra biblioteca e con le realtà che hanno aderito al Patto per la lettura, stiamo lavorando per fare in modo che la lettura e il libro siano pienamente accessibili e soddisfino i bisogni sociali, relazionali e culturali di tutti, senza ostacoli.