Ztl sul Porto di Trani attiva solo il fine settimana: arriva l'ordinanza comunale

Il Comune di Trani ha disposto la riattivazione fino al 31 ottobre 2021 della ZTL in area portuale, (tratto compreso tra piazza Tiepolo e piazza Sedile San Marco) secondo gli orari previsti dall'ordinanza n. 188 del 06/06/2019: prefestivi inizio ore 18.00 termine ore 01.00; festivi inizio ore 10.00 termine ore 24.00.



Il provvedimento - come si legge nel documento - al fine di "ottimizzare gli orari di inizio e fine della ZTL in area portuale" e "di rendere un migliore servizio all'utenza, ai residenti della zona e agli esercizi pubblici".