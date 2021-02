7^ di campionato, l'Apulia affronta il Pescara

Non sarà una gara semplice quella di domenica 7 febbraio per l'Apulia Trani che per la settimana giornata di campionato si troverà ad affrontare in trasferta il Pescara. Le abruzzesi sono al terzo posto a 4 punti dalla prima in classifica Chieti ma con una partita in meno.Si giocherà sul campo sintetico al centro sportivo del Pescara calcio, sede sia della squadra maschile che femminile. In casa Apulia ci sarà la riconferma in porta di Tiziana Mariano, mentre non sono ancora stati sciolti i dubbi di formazione a causa di alcune possibili defezioni legate a piccoli guai muscolari per le atlete biancazzurre. In attacco sarà a disposizione Jenny Di Benedetto, nuovo acquisto proveniente dal Chieti che potrebbe esordire dal primo minuto date le non perfette condizioni della bomber belga Shana Rais.In panchina ancora Antonio Capogrosso, data la squalifica di Francesco Mannatrizio.